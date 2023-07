Igor Štimac s krunicom u rukama izazvao 'lom' u Indiji, pune su ga tamošnje novine

Nogometna reprezentacija Indije koju vodi hrvatski stručnjak Igor Štimac, osvojila je 14. izdanje prvenstva Južne Azije. U finalnom susretu igranom u Bangaloreu pred 26.300 gledatelja, Indija je nakon izvođenja jedanaesteraca pobijedila Kuvajt sa 5:4 nakon što je susret završio rezultatom 1:1.

Bila je to deveta titula za indijsku reprezentaciju u tom natjecanju i druga otkako je Štimac izbornik. Prvi naslov je osvojio prije dvije godine. Maldivi su slavili dva puta, a Afganistan, Bangladeš i Šri Lanka po jednom.

Štimac je tako postao jedan od heroja reprezentacije Indije čiju reprezentaciju vodi od 2019. godine. Navijači ga hvale na društvenim mrežama, a indijske novine pišu o bivšem izborniku Hrvatske.

A Štimac se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio navijačima na podršci. Hrvatski izbornik svoje uspjehe proslavlja s krunicom u rukama. Inače, u Indiji je oko 20 milijuna katolika što je 1.55 posto populacije druge najmnogoljudnije države svijeta.

Thank you from the bottom of my heart to all the fans for their undying support👏🏽💙 I am deeply touched by everyone who came out to support us in the stadiums and the thousands sending good wishes and appreciating the hard work we have been putting in for the last 4 years. pic.twitter.com/gYRzxjKzaf