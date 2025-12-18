Sanchez drugu godinu zaredom vodi momčad u nokaut fazi: 'Jako smo dobro kontrolirali Šahtar'

Hrvatski prvak Rijeka izborila je plasman u doigravanje Konferencijske lige te tako osigurala proljeće u Europi nakon dugih 45 godina čekanja. U posljednjem kolu ligaškog dijela natjecanja remizirali su u Krakovu protiv ukrajinskog Šahtara, momčadi koja je ovaj dio natjecanja zaključila na šestom mjestu i osigurala direktan plasman u osminu finala.

Utakmica je završila rezultatom 0:0, a komentirao ju je strateg Riječana Victor Sanchez:

- Znali smo da nas čeka jako težak protivnik, bila je velika borba za posjed. Mislim da smo bili bolji u prvom nego u drugom poluvremenu, prijetili smo iz tranzicija, ali danas je najvažnije bilo osigurati top 16. To smo uspjeli, ovo je povijesni uspjeh za Rijeku, sretan sam zbog igrača i navijača - rekao je Sanchez.

Dodao je i kako je sretan zbog sebe jer će drugu godinu zaredom voditi momčad u nokaut fazi Konferencijske lige budući da mu je to uspjelo i prošle godine s Olimpijom.

- Pripremali smo se da pokušamo pobijediti. Znali smo da će biti teško, ali jako dobro smo kontrolirali Šahtar. Ponosan sam na igrače. Sada nas čeka zadnja utakmica u ligi prije pauze. Moramo se fokusirati na to i odraditi posao. Protivnik u idućoj fazi? Ne možemo ga birati, što bude, bit će - zaključio je.