Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJESNI USPJEH

Sanchez drugu godinu zaredom vodi momčad u nokaut fazi: 'Jako smo dobro kontrolirali Šahtar'

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 23:43

Mislim da smo bili bolji u prvom nego u drugom poluvremenu, prijetili smo iz tranzicija, ali danas je najvažnije bilo osigurati top 16. To smo uspjeli

Hrvatski prvak Rijeka izborila je plasman u doigravanje Konferencijske lige te tako osigurala proljeće u Europi nakon dugih 45 godina čekanja. U posljednjem kolu ligaškog dijela natjecanja remizirali su u Krakovu protiv ukrajinskog Šahtara, momčadi koja je ovaj dio natjecanja zaključila na šestom mjestu i osigurala direktan plasman u osminu finala.

Utakmica je završila rezultatom 0:0, a komentirao ju je strateg Riječana Victor Sanchez:

Zdravko Mamić odgovorio na pitanje o Marku Perkoviću Thompsonu: Uslijedila je lavina komentara

- Znali smo da nas čeka jako težak protivnik, bila je velika borba za posjed. Mislim da smo bili bolji u prvom nego u drugom poluvremenu, prijetili smo iz tranzicija, ali danas je najvažnije bilo osigurati top 16. To smo uspjeli, ovo je povijesni uspjeh za Rijeku, sretan sam zbog igrača i navijača - rekao je Sanchez.

Dodao je i kako je sretan zbog sebe jer će drugu godinu zaredom voditi momčad u nokaut fazi Konferencijske lige budući da mu je to uspjelo i prošle godine s Olimpijom.

- Pripremali smo se da pokušamo pobijediti. Znali smo da će biti teško, ali jako dobro smo kontrolirali Šahtar. Ponosan sam na igrače. Sada nas čeka zadnja utakmica u ligi prije pauze. Moramo se fokusirati na to i odraditi posao. Protivnik u idućoj fazi? Ne možemo ga birati, što bude, bit će - zaključio je.

Ključne riječi
Victor Sanchez HNK Rijeka Šahtar Konferencijska liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!