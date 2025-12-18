Real stigao do desete pobjede: Skromna partija Hezonje

Košarkaši Real Madrida su na domaćem terenu pobijedili Pariz s 95-90 u utakmici 17. kola Eurolige, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je za pobjednike postigao šest koševa te imao četiri asistencije i tri skoka.

Realove strijelce u desetoj ovosezonskoj pobjedi predvodio je Francuz Theo Maledon s 21 košem. Edy Tavares je ubacio 16 koševa, a Trey Lyles je uz 14 poena imao i po šest skokova i asistencija.

Jared Rhoden je s 19 koševa bio najbolji strijelac Pariza, a Yakuba Ouattara je ubacio 14 poena.

Real je s učinkom 10-7 privremeno došao na šesto mjesto, a Pariz je s 5-12 na pretposljednjoj, 19. poziciji. Vodeći Haopel Tel Aviv je na 12-5 nakon poraza od Panathinaikosa (93-82) na gostovanju u Ateni.