BREAKING
ZAVRŠILO 1:1

Štimac nije uspio slaviti u mostarskom derbiju, Zrinjski remizirao s Veležom

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 18:39

Derbi je protekao u očekivanom "ratničkom" tonu uz jedan prekid susreta. Zrinjski je poveo golom u 11. minuti preko kapetana Nemanje Bilbije. Međutim, gosti su se vratili u igru i imali posjed značajan dio susreta. Na konačnih 1-1 izjednačio je Amar Milak u 85. minuti.

U mostarskom gradskom derbiju momčad Zrinjskog trenera Igora Štimca u nedjelju nije uspjela potvrditi status favorita protiv Veleža odigravši 1-1. 

Derbi je protekao u očekivanom "ratničkom" tonu uz jedan prekid susreta. Zrinjski je poveo golom u 11. minuti preko kapetana Nemanje Bilbije. Međutim, gosti su se vratili u igru i imali posjed značajan dio susreta. Na konačnih 1-1 izjednačio je Amar Milak u 85. minuti.

Remi protiv gradskog rivala dolazi u nezgodnom trenutku za Zrinjski jer prijeti veći zaostatak za banjolučkim Borcem s kojim vodi utrku za prvo mjesto, a ujedno je bio uvertira za predstojeći susret u Konferencijskoj ligi u kojem Mostarci idu na noge poljskom Rakowu u četvrtak. 

Za Zrinjski sada slijedi brzo prebacivanje fokusa jer klub iz grada na Neretvi mora brzo zaboraviti derbi i maksimalno se pripremiti za dvoboj sa Rakowom. Poljska momčad s osam bodova iz četiri susreta nalazi se na šestome mjestu ljestvice Konferencijske lige, dok je Zrinjski 19. sa šest osvojenih bodova. 
Ključne riječi
Zrinjski Igor Štimac

