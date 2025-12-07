Štimac nije uspio slaviti u mostarskom derbiju, Zrinjski remizirao s Veležom

U mostarskom gradskom derbiju momčad Zrinjskog trenera Igora Štimca u nedjelju nije uspjela potvrditi status favorita protiv Veleža odigravši 1-1.

Derbi je protekao u očekivanom "ratničkom" tonu uz jedan prekid susreta. Zrinjski je poveo golom u 11. minuti preko kapetana Nemanje Bilbije. Međutim, gosti su se vratili u igru i imali posjed značajan dio susreta. Na konačnih 1-1 izjednačio je Amar Milak u 85. minuti.

Remi protiv gradskog rivala dolazi u nezgodnom trenutku za Zrinjski jer prijeti veći zaostatak za banjolučkim Borcem s kojim vodi utrku za prvo mjesto, a ujedno je bio uvertira za predstojeći susret u Konferencijskoj ligi u kojem Mostarci idu na noge poljskom Rakowu u četvrtak.

Za Zrinjski sada slijedi brzo prebacivanje fokusa jer klub iz grada na Neretvi mora brzo zaboraviti derbi i maksimalno se pripremiti za dvoboj sa Rakowom. Poljska momčad s osam bodova iz četiri susreta nalazi se na šestome mjestu ljestvice Konferencijske lige, dok je Zrinjski 19. sa šest osvojenih bodova.