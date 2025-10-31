Srpski youtuber izjavom o Gvardiolu oduševio regiju: 'Nemam riječi, svaka mu čast'

Izjava popularnog srpskog youtubera poznatog kao "Ćale", oca još poznatijeg gamera i influencera Muđe, o hrvatskom nogometnom asu Jošku Gvardiolu postala je viralni hit koji je oduševio cijelu regiju. U emotivnom istupu, Ćale je ispričao nevjerojatnu priču o Gvardiolovoj prizemljenosti i skromnosti, osobinama koje su, kako kaže, ostale netaknute unatoč svjetskoj slavi koju je mladi branič stekao. Priča seže nekoliko godina unatrag, u vrijeme kada je Gvardiol bio tek talentirani dječak i veliki obožavatelj Muđinih videa, a Ćale regionalna zvijezda interneta.

Sve je počelo na jednom druženju s fanovima, gdje je tada nepoznati dječak Joško Gvardiol strpljivo čekao u redu kako bi se fotografirao sa svojim idolima, Muđom i Ćaletom. Ta fotografija, nastala godinama prije nego što će Gvardiol postati stup obrane hrvatske reprezentacije i Manchester Cityja, postala je simbol nevjerojatnog puta koji je prešao. Ćale je godinama čuvao tu uspomenu, nesvjestan da dječak s fotografije uskoro postaje jedan od najcjenjenijih nogometaša na planetu.

Prekretnica se dogodila tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru. Dok je Gvardiol briljirao na terenu, Ćaletu su fanovi počeli masovno slati poruke, tvrdeći da je nogometaš o kojem svi pričaju upravo onaj dječak s njihove zajedničke fotografije. Isprva nije mogao vjerovati. "Od onog dečka s druženja, onakav klinac, i odjednom mi netko šalje i kaže da igra Svjetsko prvenstvo", ispričao je Ćale. Odlučio je provjeriti i poslao je Gvardiolu poruku putem društvenih mreža, pitajući ga je li to zaista on.

Odgovor koji je uslijedio ostavio ga je bez teksta i potvrdio sve ono što se o Gvardiolu govori – da je unatoč slavi ostao onaj isti skromni dečko. "Pitao sam ga je li moguće da je to on na fotografiji, a on mi je odgovorio: 'Je li moguće da mi Ćale piše?'", prepričao je youtuber, vidno dirnut Gvardiolovom reakcijom. Taj trenutak promijenio je dinamiku njihovog odnosa. "Rekao sam mu da je on postao zvijezda i da mi je drago, te da sam ja sada njegov fan", dodao je Ćale.

U nastavku izjave, Ćale nije štedio riječi hvale za Gvardiolov karakter, ističući kako ga slava i novac nisu nimalo promijenili. "Dečko je, ala mu vera. Znači, toliko je prizeman da ja nemam riječi. Pogotovo što je tolika zvijezda sada i toliko je skroman... Čuo sam da je kupio ocu i majci kuću, svaka mu čast", zaključio je. Upravo ta ljudska gesta, uz činjenicu da i dalje održava kontakt i čestita mu na uspjesima, pokazuje veličinu mladog sportaša čija je životna priča postala inspiracija za mnoge diljem regije.