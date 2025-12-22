Moro i suigrači ostali bez trofeja: Napoli osvojio Superkup

Nogometaši Napolija pobjednici su talijanskog Superkupa nakon što su u finalu završnog turnira u Rijadu pobijedili Bolognu sa 2-0.
Bio je to okršaj aktualnog talijanskog prvaka s jedne, te pobjednika Kupa s druge strane. Napoli je finale izborio 2-0 pobjedom protiv Milana, dok je Bologna porazila Inter boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 3-2 nakon što je susret završio 1-1.Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira
Junak finalnog susreta bio je David Neres koji je zabio oba gola na utakmici. Prvog u 39. minuti, a drugog u 57. minuti.
Za Bolognu je od 46. minute zaigrao hrvatski nogometaš Nikola Moro.
Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova.
U KAZALIŠNOM KAFIĆU
Preminuo je pet mjeseci nakon nje: Naša glumica suprugu je na prvom susretu rekla: 'Bit ćete moj muž'
PET KANDIDATA
Ovi natjecatelji 'Života na vagi' prerano su preminuli: Vanja je imala samo 30 godina, a Damir iza sebe ostavio kćer
Stručnjakinja upozorila