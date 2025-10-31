Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Priča o transferu mladog portugalskog talenta Cardosa Varele u Barcelonu dobila je svoj epilog, a ako je vjerovati napisima uglednog španjolskog lista Mundo Deportivo, u Maksimir stiže pravo bogatstvo. Katalonski div navodno je već dogovorio sve financijske uvjete za dovođenje 17-godišnjeg krilnog napadača. Prema tim informacijama, Barcelona je spremna platiti fiksni iznos od 5 milijuna eura, uz nevjerojatnih 20 milijuna eura u varijablama koje ovise o Varelinim budućim nastupima i uspjesima. Ukupna vrijednost posla tako bi se mogla popeti na čak 25 milijuna eura, što ovaj transfer svrstava među najveće u povijesti Dinama. Iako se još čeka službena potvrda, Španjolci ističu kako u Barceloni već slave ovaj potez, smatrajući Varelu zalogom za budućnost.

Ipak, navijači Dinama ne moraju strahovati da će Varelu odmah gledati u dresu drugog kluba. Mladi Portugalac je u lipnju ove godine potpisao profesionalni ugovor s plavima koji vrijedi do 2028. godine, a uprava kluba nema namjeru prodati ga prije nego što odradi barem dvije sezone u Zagrebu. Plan je jasan: Varela će nastaviti svoj razvoj u poznatom okruženju, skupljajući ključno iskustvo u seniorskom nogometu. Izvori navode kako je najizgledniji scenarij da Barcelona aktivira dogovorenu klauzulu, ali će Varela ostati u Dinamu na posudbi još najmanje jednu sezonu. Njegov prelazak na Camp Nou smatra se "neizbježnim", no Dinamo želi maksimalno iskoristiti njegov talent dok je još u njihovim redovima.

Ključnu ulogu u cijeloj operaciji odigrao je Varelin agent, poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji ima izvrsne odnose s upravom Barcelone. Bara, koji zastupa i bivšeg dinamovca Danija Olma, često se sastajao sa sportskim direktorom Barcelone, legendarnim Decom, kako bi dogovorio detalje ovog složenog posla. Katalonci su Varelu pokušali dovesti još i ranije, no pregovori su privremeno zaustavljeni nakon što je potpisao novi ugovor s Dinamom. Sada se čini kako je ljetni prijelazni rok 2026. godine označen kao realan termin za njegov konačni odlazak u Španjolsku.

Put Cardosa Varele do Maksimira bio je sve samo ne uobičajen. Riječ je o igraču koji je prošao prestižnu akademiju Porta, no nakon neuspjelih pregovora o profesionalnom ugovoru, povukao je bizaran potez i pokušao se registrirati za amaterski hrvatski klub NK Dinamo Odranski Obrez. Taj je manevar razbjesnio čelnike Porta, uključujući predsjednika Andréa Villas-Boasa, koji su optužili Vareline agente za zlonamjerne radnje i iskorištavanje pravne rupe u hrvatskom zakonu kako bi ga kao "slobodnog" igrača kasnije prodali velikanu. Cijeli je slučaj završio pred FIFA-om, koja je privremeno blokirala njegovu registraciju. Na kraju je ipak potpisao za Dinamo Zagreb, gdje je svojim talentom odmah potvrdio zašto se oko njega digla tolika prašina, upisavši se čak i u strijelce u Europskoj ligi, čime je samo dodatno potvrdio Barceloninu odluku da u njega uloži ogroman novac.