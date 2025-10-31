Naši Portali
ŠPANJOLCI POTVRDILI

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
1/4
Autor
Patrik Mršnik
31.10.2025.
u 07:05

Španjolski list Mundo Deportivo donosi detalje transfera koji će napuniti blagajnu zagrebačkog Dinama. Portugalski dragulj Cardoso Varela na korak je do prelaska u Barcelonu u poslu koji bi mogao dosegnuti vrtoglavih 25 milijuna eura

Priča o transferu mladog portugalskog talenta Cardosa Varele u Barcelonu dobila je svoj epilog, a ako je vjerovati napisima uglednog španjolskog lista Mundo Deportivo, u Maksimir stiže pravo bogatstvo. Katalonski div navodno je već dogovorio sve financijske uvjete za dovođenje 17-godišnjeg krilnog napadača. Prema tim informacijama, Barcelona je spremna platiti fiksni iznos od 5 milijuna eura, uz nevjerojatnih 20 milijuna eura u varijablama koje ovise o Varelinim budućim nastupima i uspjesima. Ukupna vrijednost posla tako bi se mogla popeti na čak 25 milijuna eura, što ovaj transfer svrstava među najveće u povijesti Dinama. Iako se još čeka službena potvrda, Španjolci ističu kako u Barceloni već slave ovaj potez, smatrajući Varelu zalogom za budućnost.

Ipak, navijači Dinama ne moraju strahovati da će Varelu odmah gledati u dresu drugog kluba. Mladi Portugalac je u lipnju ove godine potpisao profesionalni ugovor s plavima koji vrijedi do 2028. godine, a uprava kluba nema namjeru prodati ga prije nego što odradi barem dvije sezone u Zagrebu. Plan je jasan: Varela će nastaviti svoj razvoj u poznatom okruženju, skupljajući ključno iskustvo u seniorskom nogometu. Izvori navode kako je najizgledniji scenarij da Barcelona aktivira dogovorenu klauzulu, ali će Varela ostati u Dinamu na posudbi još najmanje jednu sezonu. Njegov prelazak na Camp Nou smatra se "neizbježnim", no Dinamo želi maksimalno iskoristiti njegov talent dok je još u njihovim redovima.

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA

Ključnu ulogu u cijeloj operaciji odigrao je Varelin agent, poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji ima izvrsne odnose s upravom Barcelone. Bara, koji zastupa i bivšeg dinamovca Danija Olma, često se sastajao sa sportskim direktorom Barcelone, legendarnim Decom, kako bi dogovorio detalje ovog složenog posla. Katalonci su Varelu pokušali dovesti još i ranije, no pregovori su privremeno zaustavljeni nakon što je potpisao novi ugovor s Dinamom. Sada se čini kako je ljetni prijelazni rok 2026. godine označen kao realan termin za njegov konačni odlazak u Španjolsku.

Put Cardosa Varele do Maksimira bio je sve samo ne uobičajen. Riječ je o igraču koji je prošao prestižnu akademiju Porta, no nakon neuspjelih pregovora o profesionalnom ugovoru, povukao je bizaran potez i pokušao se registrirati za amaterski hrvatski klub NK Dinamo Odranski Obrez. Taj je manevar razbjesnio čelnike Porta, uključujući predsjednika Andréa Villas-Boasa, koji su optužili Vareline agente za zlonamjerne radnje i iskorištavanje pravne rupe u hrvatskom zakonu kako bi ga kao "slobodnog" igrača kasnije prodali velikanu. Cijeli je slučaj završio pred FIFA-om, koja je privremeno blokirala njegovu registraciju. Na kraju je ipak potpisao za Dinamo Zagreb, gdje je svojim talentom odmah potvrdio zašto se oko njega digla tolika prašina, upisavši se čak i u strijelce u Europskoj ligi, čime je samo dodatno potvrdio Barceloninu odluku da u njega uloži ogroman novac.
Barcelona Maksimir Cardoso Varela Dinamo

MK
mksdk
07:24 31.10.2025.

"Prema tim informacijama, Barcelona je spremna platiti fiksni iznos od 5 milijuna eura, uz nevjerojatnih 20 milijuna eura u varijablama koje ovise o Varelinim budućim nastupima i uspjesima." - Znači, prodan je za 5 mil eura. A ako pokaže da je svjetska klasa onda možda bude još 20 mil eura... no u tom slučaju bi mu vrijednost bila min 100 mil eura.

EJ
ejStef
08:05 31.10.2025.

Hm, nisu dozvolili da ode za 5 mil. na ljeto jer je bilo premalo, no sada na zimu tih 5 mil. izgleda puno bolje. Naročito jer se nema više koga prodati, a i mali nije Bobanov izbor... A kako Dinamu ide i kako izgleda, bolje prodati sada kada se može još dobiti nešto novaca za njega, nego za pola godine kada će vrijediti duplo manje.

18
188
07:15 31.10.2025.

Čudo. Haha stvarno čudo haha. Nema čuda u nogometu. Svatko zna ritati loptu.

Kupnja