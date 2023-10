Srebrnom vatrenom pokušali provaliti u kuću. Policija brzo reagirala i izvršila očevid

OZLIJEĐENI VATRENI

Oršić za VL otkrio kako teče oporavak: Želio sam se vratiti u Dinamo, ali postojale su prepreke

'Najteže mi je bilo nekoliko dana nakon ozljede, dok nisam prihvatio da mi se to dogodilo. Stvarno sam to brzo prihvatio. No dođe mi nekad teško, kada treniram ili kada gledam neku utakmicu na TV-u, pa pomislim zašto se to meni moralo dogoditi. Dobro sam se nosio s tim, sve je to dio sporta' rekao je Mislav za Večernjak.