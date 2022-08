Srbić: Veslači i atletičari su nam bacili rukavice, svaka im čast! Mislim da možemo puno

Hrvatska muška seniorska reprezentacija spremna je za sutrašnji početak Europskog prvenstva kojemu je do nedjelje domaćin München i svi njeni članovi očekuju plasman u finale.

Reprezentacija koju čine Tin Srbić (preča), Aurel Benović (tlo) i tri vježbača na konju s hvataljkama, Filip Ude, Robert Seligman i Mateo Žugec u kvalifikacijama će biti u skupini 1 koja starta od 10.30 sati.

Osim aktualnog mediteranskog prvaka Žugeca, svi drugi članovi naše momčadi imaju iskustva osvajanja europskih medalja. Srbić i Ude po dva puta bili su viceprvaci Europe, Benović jednom, a Seligman srebrni i brončani.

Službeni trening odradili su u utorak, danas je isto na rasporedu za juniore (Teo Bartolec, Vito Nušak i Marko Kenđel), a četvrtak će biti dug dan koji će rasplet imati iza 20 sati kada će se znati seniorski finalisti.

Tin Srbić ističe kako jedva čeka kvalifikacije jer se konačno osjeća dobro.

- Jako dobro je bilo na podij treningu. Zadovoljan sam s obzirom na probleme kojih je bilo. Bio je jedan zanimljiv pad na treningu u ponedjeljak, zadovoljan sam jer sam uspio iz toga izaći malo jači. Dobro sam se smirio, odradio sve što treba, cijelu vježbu na podiju. U kvalifikacijama planiramo istu tu vježbu s podija, start 5.7. To je taj kostur nove vježbe koju još radimo, koja se još dovodi do razine sigurnosti kao što je to bilo u prošlom olimpijskom ciklusu. Mislim da je dovoljno dobra za finale ovdje, naravno ako odradim kako treba. Napokon se osjećam dobro, spremno, jedva čekam kvalifikacije. Mislim da mogu pokazati jako puno. Veslači i atletičari bacili su nam rukavice, svaka im čast, ali ja na ovom Europskom prvenstvu nemam neki pritisak od rezultata i ponavljanja možda njihovih rezultata, ali to ne znači da ne mogu. Znam da mogu i dat ću sve od sebe i nadam se da će ispasti najbolje moguće - kazao je Srbić.

Filip Ude se nadovezao kazavaši kako je u München došao dati sve od sebe.

- Na podiju je bilo bitno probati spravu i svakako je ljepše napraviti vježbu prije kvalifikacija, ljepše se i sigurnije osjećaš. Za mene je prošlo OK. Malo smo bili u stisci s vremenom, nismo imali vremena isprobati sve što smo htjeli, ali mislim da će se sve popraviti sutra. Planiram 5.8 ili 5.9 start, ovisno o saskoku. Ne zamaram se ni ulaskom u finale ni medaljama, ničim. Došao sam ovdje da dam sve od sebe, da se dobro osjećam i da u datom trenutku probam dati svoj maksimum - rekao je Ude.

Robert Seligman iako nije u potpunosti zadovoljan prvim treningom očekuje dobru ocjenu pa i plasman u finale.

- Za mene podij nije bio onakav kakav sam planirao, ali nema mjesta panici i brizi. U odličnoj sam formi. Na podiju smo promašili zagrijavanje u smislu da je konj bio zadnja sprava i da je potrajalo sve, 20 i nešto minuta je sve kasnilo, dva puta smo se zagrijavali, sprava još nije razrađena pa je još kliska. Ono što je najbitnije, isprobao sam spravu, odlična je, dvorana super. Sve je u redu. Moj cilj ovdje je svakako odraditi vježbu od početka do kraja, da ne bude pad, da ocjena bude preko 14.000 bodova, a što će najvjerojatnije donijeti i finale. S time bih bio sretan, jer u finalu je sve otvoreno, to je lutrija. Onda se može dogoditi svašta.

Od nastupa dosta očekuju i Benović i Žugec.

- Nakon napornog puta i otkazanog leta, čekanja pola dana da drugi avion dođe po nas, pa dolazak na trening u kasnim noćnim satima, stvarno sam zadovoljan kako sam odradio podij. U odličnoj sam formi, dobro sam trenirao, dobro sam se pripremio. Podij trening je to i pokazao. Bilo je nekih sitnih grešaka u doskocima, ali uz adrenalin koji nose kvalifikacije i uz malo sreće, vjerujem da će to biti odlično odrađeno i da će to biti finale. Samo da napravim ono što kući radim na treninzima, da odradim svoju prosječnu, normalnu vježbu. Onda znam da bih se zadovoljan vratio kući - rekao je Benović.

- Imao sam samo tjedan dana odmora nakon Mediteranskih igara gdje sam osvojio zlato i odmah smo nastavili pripreme za München. Super je bilo na podij treningu, sprava je odlična, dvorana je super, odradio sam što je bilo planirano. Super se osjećam. Bio bih sretan s ulaskom u finale. Ne treba mi ništa više. Nakon nedavnih medalja na Svjetskim kupovima i zlata u Oranu, povisili su se moji standardi, a ako odradim za ocjenu iznad 14.000 vjerujem da imam u rukama finale - nadovezao se Žugec.