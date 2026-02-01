Naši Portali
SVJETSKI KUP

Van Allmenu spust u Crans Montani

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
01.02.2026.
u 13:13

Dvadesetjednogodišnjak iz Berna osigurao je svoju petu pobjedu u Svjetskom kupu ispred Talijana Dominika Parisa (+0.65) i Amerikanca Ryana Cochran-Sieglea (+0.70

Švicarski skijaš Franjo van Allmen je drugu godinu zaredom pobijedio u spustu u švicarskoj Crans-Montani, posljednjoj utrci Svjetskog kupa u alpskom skijanju prije ZOI. 

Dvadesetjednogodišnjak iz Berna osigurao je svoju petu pobjedu u Svjetskom kupu ispred Talijana Dominika Parisa (+0.65) i Amerikanca Ryana Cochran-Sieglea (+0.70). Vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt završio je tik iza postolja, četvrti (+0.79). 

U poretku spusta Odermatt ima 510,a van Allmen 395 bodova, dok u ukupnom poretku Odermatt vodi s 587 bodova više od Brazilca Lucasa Braathena. 

Olimpijski spust na programu je 7. veljače.
Ključne riječi
Svjetski kup Skijanje Franjo Von Allmen

