Van Allmenu spust u Crans Montani

Švicarski skijaš Franjo van Allmen je drugu godinu zaredom pobijedio u spustu u švicarskoj Crans-Montani, posljednjoj utrci Svjetskog kupa u alpskom skijanju prije ZOI.

Dvadesetjednogodišnjak iz Berna osigurao je svoju petu pobjedu u Svjetskom kupu ispred Talijana Dominika Parisa (+0.65) i Amerikanca Ryana Cochran-Sieglea (+0.70). Vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt završio je tik iza postolja, četvrti (+0.79).

U poretku spusta Odermatt ima 510,a van Allmen 395 bodova, dok u ukupnom poretku Odermatt vodi s 587 bodova više od Brazilca Lucasa Braathena.

Olimpijski spust na programu je 7. veljače.