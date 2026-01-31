Naši Portali
IDU NA ZAVRŠNICU U LJUBLJANU

Izbornik hrvatskih futsalaša nakon plasmana u polufinale Eura: Nitko se ovome ne raduje više od nas

Zagreb: Marinko Mavrović održao je konferenciju za medije
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
31.01.2026.
u 23:30

Malo sam bez teksta. Mislim da nismo svjesni što smo postigli. Velik je rezultat to što smo u polufinalu, to je velika stvar za ovu generaciju - izjavio je vratar Ante Piplica

Hrvatska futsalska reprezentacija po drugi put u povijesti je izborila nastup u polufinalu Europskog prvenstva pobijedivši u subotu u Kaunasu reprezentaciju Armenije s 3-0 (3-0) uz dva pogotka Davida Mataje (3, 16) i jedan Nike Vukmira (7), a igračem utakmice je proglašen vratar Ante Piplica koju je mrežu sačuvao netaknutom.  Ovo je sedmi nastup hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima, a prvi put se dogodilo da nije primila pogodak.

"Ovo je velik uspjeh za nas. Vrlo dobro smo otvorili utakmicu. Naravno, lakše je nakon što postigeš tri pogotka. Znali smo da će Armenija uključivati vratara u napadu i bili smo jako dobro pripremljeni za te situacije. Naš je vratar odličan i nije slučajno proglašen igračem utakmice. Nitko se tome ne raduje više od nas", izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Marinko Mavrović.

"Malo sam bez teksta. Mislim da nismo svjesni što smo postigli. Velik je rezultat to što smo u polufinalu, to je velika stvar za ovu generaciju. Imali smo snažan momčadski duh i naš se težak rad isplatio na nabolji način, iako smo se u grupi mučili, pogotovo s realizacijom. Ovu pobjedu posvećujem svojoj majci koja je danas proslavila 60. rođendan", izjavio je vratar Ante Piplica.

Uz Hrvatsku se u subotu u polufinale plasirala i Francuska koja je tek u produžetku uspjela slomiti otpor Ukrajine i slaviti s 4-2. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz nedjeljnog dvoboja Portugala i Belgije, a Hrvatska će za suparnika dobiti pobjednika meča Španjolska - Italija. Obje preostale četvrtfinale utakmice će biti odigrane u ljubljanskoj Areni Stožice, u kojoj će se odlučivati i o medaljama.

"Mišljenja sam da su Španjolci, uz Portugalce, glavni favoriti za osvajanje zlata. No, bit ćemo spremni za bilo kojeg suparnika u polufinalu", rekao je hrvatski izbornik.

Piplica je bio konkretniji: "Volio bih igrati protiv Španjolaca, jer ih iznimno poštujem. Igraju odličan futsal, posebno na ovom turniru pod vodstvom trenera Jesusa Velasca."

Hrvatskim reprezentativcima slijedi putovanje iz Kaunasa do Ljubljane, u kojoj će 4. veljače odigrati polufinalnu utakmicu, a tri dana poslije se boriti za jedno od odličja.
Ključne riječi
Futsal Euro futsal

