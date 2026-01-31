Ostvarili smo povijesni uspjeh: Hrvatska je u polufinalu Eura u futsalu!

Hrvatska futsal reprezentacija ispisala je novu stranicu svoje povijesti – drugi put izborila je plasman u polufinale Europskog prvenstva. Nakon osvojenog drugog mjesta u skupini u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića preselili su se u Kaunas, gdje su u četvrtfinalu uvjerljivo svladali Armeniju s 3:0. Junaci pobjede bili su David Mataja, koji je postigao dva pogotka, te Niko Vukmir. Nakon sjajnog prvog poluvremena, u drugom su Armenci cijelo vrijeme napadali te su čak deset minuta prije kraja uveli vratara-igrača. No, Hrvatska je imala sjajnog vratara Piplicu, a obrana je svoj posao odradila na visokoj razini.

Nakon Rige i Kaunasa, hrvatsku reprezentaciju put vodi u treći grad – Ljubljanu. Završnica ovogodišnjeg Europskog prvenstva igrat će se u dvorani Stožice, koja će ugostiti četiri najbolje momčadi kontinenta. Hrvatska će svog protivnika u polufinalu doznati u nedjelju, nakon dvoboja Španjolske i Italije. Po svemu sudeći, na suprotnoj strani stajat će Španjolska, najtrofejnija europska reprezentacija sa sedam zlatnih, dva srebrna i dvije brončane medalje. Talijani će teško do novog iznenađenja, budući da su posljednji put do medalje stigli 2014. godine, kada su se okitili naslovom europskih prvaka.

Ovo nije prvi put da Hrvatska igra među četiri najbolje reprezentacije Europe. Premijerni plasman u polufinale ostvarila je 2012. godine, kada je bila domaćin prvenstva. Tada je u polufinalu, pred punom zagrebačkom Arenom, poražena od Rusije (2:4), a potom i u susretu za treće mjesto od Italije (1:3). Iz te generacije danas je aktivan samo Franco Jelovčić, dugogodišnji kapetan reprezentacije, koji će se nakon završetka ovog Europskog prvenstva oprostiti od hrvatskog dresa.

Za hrvatsku futsal reprezentaciju ovo je sedmi nastup na Europskim prvenstvima. Najveći uspjeh i dalje ostaje četvrto mjesto iz 2012. godine, dok su slijedila dva peta mjesta (1999. i 2001.), osmo mjesto (2014.), deveto (2016.), te 11. mjesto na posljednjem prvenstvu 2022. godine. Aktualni plasman među četiri najbolje reprezentacije potvrda je kontinuiteta, kvalitete i rasta hrvatskog futsala na europskoj sceni.

Poznat je još jedan polufinalist. To je Francuska koja je svladala Ukrajinu nakon produžetaka (4:2). Zanimljiv. ovo je prvi plasman Francuza među četiri najbolje momčadi.