ČEKA SE PRAVOMOĆNA ODLUKA

Navijači Hajduka koji su napali Delije u Tuzli čekaju odluku o pritvoru. Odvjetnik: Ne žale se na uvjete

Zagreb: Redovno postupanje policije uoči utakmice Hajduk - Dinamo
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.01.2026.
u 12:28

Četrnaest pripadnika Torcide je od protekle subote u pritvoru, a prvostupanjskom odlukom Suda u Živinicama naloženo je njihovo 30-dnevno zadržavanje. Odvjetnik Lekić je s kolegama u četvrtak uložio žalbu, te sada očekuje pravomoćnu odluku o pritvoru Općinskoga suda u Živinicama.

Navijači Hajduka koji čekaju pravomoćnu odluku suda o 30-dnevnome pritvoru zbog napada na simpatizere Crvene zvezde nemaju prigovora na uvjete u pritvoru i u kontaktu su s obitelji i Generalnim konzulatom RH u Tuzli, potvrdio je u subotu za Hinu jedan od odvjetnika Mirko Lekić

Odvjetnik Lekić je s kolegama u četvrtak uložio žalbu, te sada očekuje pravomoćnu odluku o pritvoru Općinskoga suda u Živinicama. 

Upitan o stanju 14 osumnjičenih, rekao je kako su odvjetnici, kao i obitelji te predstavnici Generalnog konzulata u Tuzli u kontaktu s njima, te da se ne žale na uvjete u pritvoru. 

On očekuje da bi se najdalje u ponedjeljak mogla znati konačna odluka Kaznenog odjela Općinskog suda u Živinicama hoće li ostati u 30-dnevnom pritvoru.  Od 14 navijača njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine.  

Oni su bili dio veće skupine navijača koji su protekle subote nedaleko Tuzle napali simpatizere srpskog nogometnog kluba Crvena zvezda pri čemu su četiri osobe teže ozlijeđene. 
