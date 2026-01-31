Prva pobjeda za Švicarku Malorie Blanc

Švicarka Malorie Blanc proslavila je svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu u superveleslalomu, posljednjoj utrci prije Olimpijskih igara, kojeg su skijašice vozile u subotu u Crans Montani.

Dvadesetdvogodišnja švicarska skijašica je pobijedila s vremenom 1:17.34, druga je bila Talijanka Sofia Goggia s 18 stotinki sporijim vremenom, a treća je bila svjetska prvakinja u spustu Amerikanka Breezy Johnson sa 36 stotinke zaostatka.

U današnjoj utrci nastupila i prošlogodišnja pobjednica Svjetskog kupa Talijanka Federica Brignone koja je utrku završila na 18. mjestu.

Prva u poretku skijašica u superveleslalomu je Goggia s 280 bodova, druga je Novozelanđanka Alice Robinson s 220 bodova, a treća Lindsey Vonn, koja danas nije nastupila nakon jučerašnjeg pada u utrci spusta, sa 190 bodova.

U ukupnom poretku prva je Mikaela Shiffrin s 1133 bodova, a druga je Camille Rast s 963 boda, dok je treća Njemica Emma Eicher, koja danas nije završila utrku, sa 684 boda.