Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Crans Montana, superveleslalom

Prva pobjeda za Švicarku Malorie Blanc

Skijanje u Nassfeldu
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
31.01.2026.
u 14:54

Dvadesetdvogodišnja švicarska skijašica je pobijedila s vremenom 1:17.34, druga je bila Talijanka Sofia Goggia s 18 stotinki sporijim vremenom, a treća je bila svjetska prvakinja u spustu Amerikanka Breezy Johnson sa 36 stotinke zaostatka.

Švicarka Malorie Blanc proslavila je svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu u superveleslalomu, posljednjoj utrci prije Olimpijskih igara,  kojeg su skijašice vozile u subotu u Crans Montani. 

Dvadesetdvogodišnja švicarska skijašica je pobijedila s vremenom 1:17.34, druga je bila Talijanka Sofia Goggia s 18 stotinki sporijim vremenom, a treća je bila svjetska prvakinja u spustu Amerikanka Breezy Johnson sa 36 stotinke zaostatka.

U današnjoj utrci nastupila i prošlogodišnja pobjednica Svjetskog kupa Talijanka Federica Brignone koja je utrku završila na 18. mjestu.

Prva u poretku skijašica u superveleslalomu je Goggia s 280 bodova, druga je Novozelanđanka Alice Robinson s 220 bodova, a treća Lindsey Vonn, koja danas nije nastupila nakon jučerašnjeg pada u utrci spusta, sa 190 bodova.

U ukupnom poretku prva je Mikaela Shiffrin s 1133 bodova, a druga je Camille Rast s 963 boda, dok je treća Njemica Emma Eicher, koja danas nije završila utrku, sa 684 boda.
Ključne riječi
Skijanje Malorie Blanc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!