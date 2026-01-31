Naši Portali
TUŽNA VIJEST

Sportaš iznenada preminuo u 39. godini života, njegova supruga poslala poruku koja slama srce

Jason Lowe
Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 11:28

"Danas je najteži dan u mom životu. Ne znam hoće li riječi ikada moći opisati što si značio za mene… Ti si me učinio boljom verzijom sebe i bio bi najbolji otac", napisala je Ashley.

Profesionalni bodybuilder Jason Lowe preminuo je iznenada u 39. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Ashley putem Instagrama, objavivši dirljivu poruku i fotografije para u njegovu sjećanju. 

Lowe je redovito nastupao na natjecanjima između 2015. i 2022. godine, uključujući dva nastupa na Mr. Olimpiji, napoznatijem natjecanju bodybuildera. Radio je s klijentima koji su se željeli dovesti u formu i dijelio je savjete na društvenim mrežama zbog čega su ga pratile stotine tisuća ljudi.

Lowe je iznenada preminuo dok je trenirao s klijentom. Njegova smrt šokirala je cijelu zajednicu, a brojni kolege i prijatelji odali su mu počast. WWE zvijezda Kevin Nash rekao je: "Bio je tako dobar i skroman. Neću zaboraviti svog prijatelja".
