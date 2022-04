Srbi u šoku: "Kako je moguće da on ne zna niti jednog našeg nogometaša?!"

Kamerunski izbornik i legenda tamošnjeg nogometa Rigobert Song jedan je od onih koji se sigurno hvatao za glavu kad je vidio skupinu u kojoj se našao nakon ždrijeba u Dohi. Ali, umjesto pohvala na račun respektabilnijih protivnika, on je Srbe doveo do stanja nevjerice.

- Iskreno, ne znam nijednog reprezentativca Srbije, no sad ću imati više informacija. Sa stručnim stožerom ću se detaljno pripremiti za sve protivnike - izjavio je Song za RTS pa dodao:

- U današnjem nogometu nema slabe momčadi, svaka ima kvalitetu. Nadam se da će biti dobro natjecanje jer svi dolaze kako bi nešto napravili.

Foto: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA Cameroon's players celebrate with Samuel Eto'o, president of the Cameroonian Football Federation, after qualifying for the 2022 Qatar World Cup in Qatar following their match against Algeria at the Mustapha Tchaker Stadium in the city of Blida on March 29, 2022. Photo by Hamza Bouhara/ABACAPRESS.COM Photo: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA

Nakon tih izjava najčitaniji mediji u Srbiji nisu se mogli suspregnuti komentara kao ovaj u Kuriru:

- Morate priznati da je izuzetno čudno što izbornik Kameruna ne poznaje igrače reprezentacije koju čini nekoliko nogometaša iz ozbiljnih europskih klubova.

No, ruku na srce, Song je preuzeo reprezentaciju prije nešto više od mjesec dana te se bavio "logističkim problemima" u kojima se nalazila.

