Hrvatska ima dva izbornika na SP-u, a ciljevi su im isti: "Mogli smo i teže proći"

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić neće biti jedini hrvatski izbornik na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Bivši strateg Rijeke Dragan Skočić (53) je s reprezentacijom Irana bilježio sjajne rezultate te bez većih problema u azijskim kvalifikacijama osigurao Irancima njihov šesti nastup na Mundijalu.

Iran će nastupati u skupini C u kojem će prvo 21. studenog igrati protiv europskog doprvaka Engleske, nakon toga 25. studenog u drugom kolu protiv pobjednika europskog doigravanja (Wales/Škotska/Ukrajina) za kojeg ćemo doznati tijekom lipnja, a zatim u posljednjem kolu 29. studenog protiv reprezentacije SAD-a.

Foto: Wana News Agency/REUTERS Soccer Football - World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v Iraq - Azadi Stadium, Tehran, Iran - January 27, 2022 Iran coach Dragan Skocic celebrates with their players after the match Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY Photo: Wana News Agency/REUTERS - Naš je cilj pokušati proći skupinu jer Iran nikad na Svjetskom prvenstvu nije prošao skupinu. Nije najteža skupina koju smo mogli dobiti i zadovoljan sam, mogli smo i teže proći. Engleska je u skupini favorit i priča za sebe, ali mislim da protiv SAD-a i ove druge europske momčadi, tko god to bio, imamo svoje šanse - rekao je Hrvat na klupi Irana nakon ždrijeba u Kataru.