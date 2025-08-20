Srbi na nogama nakon šoka u Beogradu: 'Stjerani smo uza zid, izgubit ćemo milijiune eura'

Nevjerica i tišina zavladale su beogradskom Marakanom nakon što je ciparski Pafos svladao Crvenu zvezdu rezultatom 2:1 u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka. Bio je to prvi poraz beogradskog kluba na domaćem terenu u europskim kvalifikacijama nakon dugih devet godina i niza od 22 utakmice bez poraza, još od poraza protiv Ludogoreca 2016. godine. Šok je bio tim veći jer je stigao već u 38. sekundi utakmice, kada je Žoao Koreja fantastičnim udarcem s dvadesetak metara matirao vratara Mateusa, dok se koreografija navijača na tribinama još nije ni završila. Taj rani pogodak potpuno je presjekao domaćine, koji su gotovo cijelu utakmicu djelovali dekoncentrirano i nemoćno pred više od 40.000 svojih navijača, ostavljajući gorak okus uoči uzvrata.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, srpski mediji nisu štedjeli kritike na račun izvedbe crveno-bijelih. Analize su bile nemilosrdne, a kao glavni krivci prozvani su gotovo svi ključni igrači i trener. Posebno oštre ocjene dobio je Peter Olayinka, kojeg su mediji poput Kurira opisali kao "katastrofalnu grešku koja može koštati milijune eura", ističući da je u 32 minute provedene na terenu bio inferioran u obrani i bezopasan u napadu. Cijeli vezni red, predvođen kapetanom Mirkom Ivanićem i Timijem Maksom Elšnikom, odigrao je jednu od najlošijih utakmica, s nedopustivim brojem pogrešnih dodavanja i bez prave ideje u igri. Ivanić je i sam priznao da je bio među lošijima na terenu, naglasivši da se momčad mora drastično popraviti za uzvrat.

Na udaru se našao i trener Vladan Milojević, čije su taktičke odluke ocijenjene kao potpuno promašene. Srpski analitičari zamjerili su mu što je iznenadio javnost postavom, ostavivši na klupi Brunu Duartea, igrača u najboljoj formi i najboljeg strijelca momčadi. Umjesto njega, priliku je dobio Olayinka, što se pokazalo kao kobna pogreška koju je i sam Milojević priznao izvadivši ga iz igre već u 32. minuti. Taj potez protumačen je kao javno priznanje vlastitog taktičkog promašaja. Milojević je nakon utakmice bio kritičan prema svojim igračima, izjavivši da su "prelako ispadali" i da će na Cipru morati "proliti krv i znoj" ako žele vidjeti Ligu prvaka.

Ipak, osim loše igre, velik dio nezadovoljstva javnosti i medija usmjeren je prema španjolskom sucu Alejandru Hernandezu, čije su odluke potaknule priče o "sudačkom previdu" i "krađi na Marakani". Iako je VAR tehnologija poništila jedan pogodak Pafosa zbog igranja rukom, ključni trenutak dogodio se u 76. minuti. Tada je Hernandez dosudio jedanaesterac za Zvezdu, da bi nakon intervencije iz VAR sobe i pregleda snimke tu odluku poništio, procijenivši da lopta nije pogodila braniča Pafosa u ruku, već u leđa. Ta je situacija izazvala burne reakcije i dodatno pojačala dojam da Zvezda nije imala pošteno suđenje, što je postalo jednom od glavnih tema u post-utakmičkim raspravama.

Unatoč sveopćem sivilu, pojedini srpski mediji pronašli su i svijetle točke u Zvezdinoj igri. Mladi stoper Veljko Milosavljević ocijenjen je kao daleko najbolji pojedinac u redovima domaćina, pokazavši zrelost i hrabrost u obrani. Jedini pogodak za Zvezdu postigao je upravo Bruno Duarte, koji je nakon ulaska s klupe unio živost u igru. Iako je promašio jedanaesterac u 58. minuti, prisebno je reagirao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu, ostavivši tako barem minimalnu nadu za uzvrat. Pred Crvenom zvezdom je sada težak zadatak na Cipru, gdje će sljedećeg tjedna morati tražiti pobjedu s dva gola razlike za izravan plasman u Ligu prvaka. Poraženi iz ovog dvoboja natjecanje će nastaviti u Europskoj ligi.