Sramota: Većina ih se zarazila koronavirusom, a onda ih natjerali na ono što nisu htjeli!

Iako su se ovog petka igrale velike utakmice poput one Seville i Barcelone pa i one Tottenhama i Manchester Uniteda, sve su oči ipak bile uprte u rusku ligu. Tamo su se odbrojavali dani do nastavka prvenstva jer nogometa nije bilo 94 dana, a onda je nekoliko dana prije početka došla obavijest da je šest igrača Rostova pozitivno na koronavirus. I baš taj Rostov utakmicu je imao zakazanu za petak, trebali su u goste Sočiju, ali cijela prva momčad potjerana je u karantenu.

Klinci poveli, ali...

Molbe koje su se slale na adresu suparničke momčadi nisu bile uslišene i utakmica Sočija i Rostova (10:1) se odigrala. A nakon nje pitali svi su se kako je momčad koja je četiri boda od zone ispadanja s devet golova razlike pobijedila momčad koja se bori za Ligu prvaka? Odgovor je jednostavan. Trenera Karpin stadion je napustio posramljen jer je došao s juniorima. No ti su mladići na kraju pokupili simpatije javnosti, ali i pokoji rekord. Bila je to utakmica koja je iznjedrila nekoliko heroja, a zanimljivo je to da je Rostov istrčao praktički samo s tinejdžerima, najstariji igrač imao je 19 godina, a 17-godišnji vratar Denis Popov, unatoč tome što je primio deset golova, sve je iznenadio nekim fenomenalnim reakcijama.

Osim toga isti taj Rostov poveo je već u prvoj minuti pogotkom Romana Romanova (17) koji je tako postao najmlađa osoba koja je postigla gol u povijesti kluba, ali i treća najmlađa u povijesti ruske lige. No nakon tog pogotka sve je krenulo naopako i gostujuća momčad primila ih je devet plus jedan autogol.

Na ovaj bizaran početak oglasio se i sam klub putem službene stranice:

“Dragi prijatelji, mnogo pratitelja našeg kluba ne govori ruski jezik i ne može stvarno razumjeti kako je ovaj meč mogao završiti rezultatom 10:1. Htjeli bismo objasniti da je šest igrača našeg kluba zaraženo koronavirusom pa je cijela momčad morala u karantenu. Nogometni klub Soči odbio je našu ponudu da odgodimo utakmicu i upravo su zbog toga ovi mladi igrači u dobi od 16 do 19 godina morali igrati. Rezultat je uznemiravajući, ali želimo istaknuti svijetle strane. Prije svega, našeg golmana Popova koji je ukrao šou...”, naveli su između ostalog iz Rostova koji je i dalje u borbi za Ligu prvaka i nada se da će karma učiniti svoje kada već pravda i empatija nisu.

Možda im se sad smiluju

Neke su europske lige zbog pandemije odavno odlučile proglasiti kraj i time presudile svojim klubovima, a Rostov je pak na ovaj način postao žrtva koronavirusa i nerazumijevanja. No nade za ulazak u elitno natjecanje i dalje su tu. Naime, trenutačno su četvrta momčad prvenstva, imaju tri boda manje od Lokomotiva i Krasnodara koji su na drugom, odnosno trećem mjestu. Sljedeću utakmicu Rostov igra u subotu (27. lipnja) pa im se možda liga i protivnik smiluju.