Legenda je od danas omraženija pojava u Srbiji od Vučića: 'Ono kad ti gnjide ogade sport, sramota'

Bivši košarkaš Dejan Tomašević u četvrtak je u Beogradu izabran za novog predsjednika Olimpijskog odbora Srbije (OKS). Tomašević je bio jedini kandidat za predsjednika na Izbornoj skupštini OKS-a i izabran je jednoglasno, izvijestila je agencija Beta.

Zamijenit će Božidara Maljkovića, koji je na čelu OKS-a od 2017. Dejan Tomašević osvojio je s jugoslavenskom reprezentacijom zlatne medalje na svjetskim prvenstvima 1998. i 2002., te europskim prvenstvima 1995., 1997. i 2001., kao i srebro na Olimpijskim igrama 1996.

Ova odluka nije dobro primljena u javnosti jer mnogi smatraju da je to zbog povezanosti s predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

- Naravno da je “jednoglasno”. Jedan glas.

- Zašto danas po svijetu predstavljamo najveću bagru?

- Kad ti ogade sport. Tuga.

- Poslušnici režima uvijek u vrhu. Po partijskoj liniji za dalje propadanje srpskog sporta.

- Gnjida je unovčila podaništvo. Još jedan u nizu blamova.

- Mi smo europska Sjeverna Koreja.

- Sramota je vječna - samo su neki od komentara.

Velik dio sportskih navijača i javnosti smatra da je Tomašević, pristavši na političku karijeru i lojalnost predsjedniku Vučiću, kompromitirao svoje sportsko nasljeđe koje je bogato.