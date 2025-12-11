Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PLJUŠTE KRITIKE

Legenda je od danas omraženija pojava u Srbiji od Vučića: 'Ono kad ti gnjide ogade sport, sramota'

Beograd: Nastavak Druge sjednice Drugog redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini
L.L./ATAImages
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.12.2025.
u 18:26

Ova odluka nije dobro primljena u javnosti jer mnogi smatraju da je to zbog povezanosti s predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem

Bivši košarkaš Dejan Tomašević u četvrtak je u Beogradu izabran za novog predsjednika Olimpijskog odbora Srbije (OKS). Tomašević je bio jedini kandidat za predsjednika na Izbornoj skupštini OKS-a i izabran je jednoglasno, izvijestila je agencija Beta.

Zamijenit će Božidara Maljkovića, koji je na čelu OKS-a od 2017. Dejan Tomašević osvojio je s jugoslavenskom reprezentacijom zlatne medalje na svjetskim prvenstvima 1998. i 2002., te europskim prvenstvima 1995., 1997. i 2001., kao i srebro na Olimpijskim igrama 1996.

Ova odluka nije dobro primljena u javnosti jer mnogi smatraju da je to zbog povezanosti s predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

- Naravno da je “jednoglasno”. Jedan glas.

- Zašto danas po svijetu predstavljamo najveću bagru?

- Kad ti ogade sport. Tuga.

- Poslušnici režima uvijek u vrhu. Po partijskoj liniji za dalje propadanje srpskog sporta.

- Gnjida je unovčila podaništvo. Još jedan u nizu blamova.

- Mi smo europska Sjeverna Koreja.

- Sramota je vječna - samo su neki od komentara.

Velik dio sportskih navijača i javnosti smatra da je Tomašević, pristavši na političku karijeru i lojalnost predsjedniku Vučiću, kompromitirao svoje sportsko nasljeđe koje je bogato.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
košarka Srbija Dejan Tomašević Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!