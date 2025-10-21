Naši Portali
VATRENI na cijeni

Sprema se senzacionalan posao, Dalićev adut u iznenađujućem transferu ide u Bundesligu

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
Autor
Karlo Ledinski
21.10.2025.
u 14:00

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić (25) igra sjajnu sezonu u MLS-u za Orlando City, a odličnim igrama zapeo je za oko i brojnim europskim klubovima, prije svega onima iz Bundeslige. 

Kako piše njemački Sky Sports, inače relevantan izvor po pitanju transfera u tamošnjim nogometnim klubovima, za Pašalića je ozbiljno zainteresirana Borussia Mönchengladbach, trenutačni fenjeraš Bundeslige, koji ozbiljno nadgleda situaciju i želi ga dovesti odmah na zimu.

Pašalić ugovor s Amerikancima ima do 2027. uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu, a Gladbach nije jedini klub kojemu je zanimljiv. Nijemci spominju još nekoliko bundesligaša, ali i talijansku Bolognu te nizozemski Feyenoord. Ipak, 25-godišnjem Hrvatu vjerojatno bi najviše odgovarao povratak u Njemačku, zemlju u kojoj je i rođen.

Pašalić je ove zime pojačao Orlando transferom iz Rijeke i otad u 40 utakmica zabio 15 golova uz još šest asistencija, a nedavno se počeo sve više nametati i u hrvatskoj reprezentaciji, što mu svakako diže cijenu. Bio je jedan od najboljih igrača u utakmici s Gibraltarom, koja je vatrene trasirala prema Mundijalu, a nakon utakmice pohvalio ga je i izbornik Zlatko Dalić.
Ključne riječi
MLS Bundesliga Vatreni nogomet Marco Pašalić

Želite prijaviti greške?

