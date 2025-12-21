Naši Portali
VELIKA ČAST

Osasunin rekorder čestitao Anti Budimiru na broju nastupa za klub

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
21.12.2025.
u 14:45

Budimir, 34-godišnji napadač, u subotu navečer je zabio dva gola u pobjedi Osasune od 3-0 nad Deportivo Alavesom. Istovremeno je upisao 197. nastup

Bivši iranski nogometaš Javad Nekounam čestitao je u nedjelju hrvatskom reprezentativcu Anti Budimiru što je dosegnuo njegov rekord od 197 odigranih utakmica za Osasunu. Nekounam je dosad bio strani igrač s najviše odigranih utakmica u povijesti prvoligaša iz Pamplone.

"Budimire, čestitam. Odigraj još puno utakmica i zabij još puno golova", rekao je 45-godišnji Iranac u video obraćanju putem Instagrama. Na hrvatskom jeziku je zatim dodao: "Dobro, dobro".

Budimir, 34-godišnji napadač, u subotu navečer je zabio dva gola u pobjedi Osasune od 3-0 nad Deportivo Alavesom. Istovremeno je upisao 197. nastup. U idućoj utakmici, 3. siječnja protiv Athletic Bilbaa, postat će stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

Taj rekord je držao Nekounam koji je na poziciji veznog igrača nastupao u crvenom dresu od 2006. do 2012. pa opet od 2014. do 2015. godine. Karijeru je završio 2016. u katarskom Al-Arabiju. Osasuna se trenutno nalazi na 12. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu.
Ključne riječi
La Liga Osasuna Ante Budimir

