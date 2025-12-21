Naši Portali
OVO JE NEZABILJEŽENO

Kakva ikona! Kazuyoshi Miura ne posustaje, bivši dinamovac igrat će i u 58. godini života

Zagreb: Japanski nogometaš Kazuyoshi Miura
Sinisa Hancic/HISTORY SH
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
21.12.2025.
u 12:33

Legendarni japanski napadač 58-godišnji Kazuyoshi Miura, poznatiji po nadimku Kralj Kazu, ne odustaje od svoje igračke karijere

Miura će se pridružiti niželigaškom klubu Fukushima United, koji igra u lokalnoj trećoj ligi, na jednogodišnjoj posudbi. Ovo će biti njegova 41. sezona kao profesionalnog nogometaša. Bivši japanski reprezentativac napunit će 59 godina 26. veljače. Miura je prošlu sezonu proveo na posudbi u Yokohami, četvrtoligaškom klubu Atletico de Suzuka.

Potpisivanje ugovora još nije službeno, ali Miura je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11.

Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za  za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb.

Prošle sezone odigrao je sedam utakmica za Suzuku, koja je ispala u japansku regionalnu ligu. Debitirao je za Japan 1990. i u dresu japanske reprezentacije je zabio 55 golova u 89 nastupa.
Ključne riječi
nogomet Dinamo Kazuyoshi Miura

