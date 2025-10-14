Naši Portali
KREILACH ZA VL

'Vatrenom je MLS pun pogodak, svakom igraču preporučio bih klub iz SAD-a, sada ću vam reći zašto'

Autor
Tomislav Dasović
14.10.2025.
u 07:00

- MLS je sigurno među 8-9 najboljih liga na svijetu. Znam da kod Europljana ima dosta predrasuda prema MLS-u, moguće i zbog toga što se te utakmice u Europi ne prate dovoljno zbog vremenske razlike, odnosno TV prijenosi su noću po europskom vremenu - rekao nam je sadašnji veznjak Rijeke

Marco Pašalić (25), mladić rođen u Karlsruheu, bio je najdojmljiviji pojedinac hrvatske reprezentacije u susretu s Gibraltarom u Varaždinu. Pa iako se radilo o trećerazrednom suparniku, o utakmici uspavljujućeg ritma, bljeskovi Marca Pašalića nisu mogli proći nezapaženo. Imao je pet šuteva, jednom uzdrmao vratnicu, jednu asistenciju za gol (Fruku), tri vrhunski precizne duge lopte, četiri od pet uspješnih driblinga... pa je na Sofascoreu dobio ocjenu 9.0.

Tako je Marco napokon na konkretan, opipljiv način u svom desetom nastupu za Hrvatsku podsjetio zbog čega se nalazi na Dalićevoj listi i zašto svakih mjesec dana prelijeće pola svijeta da bi se priključio vatrenima.

