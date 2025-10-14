'Vatrenom je MLS pun pogodak, svakom igraču preporučio bih klub iz SAD-a, sada ću vam reći zašto'

Marco Pašalić (25), mladić rođen u Karlsruheu, bio je najdojmljiviji pojedinac hrvatske reprezentacije u susretu s Gibraltarom u Varaždinu. Pa iako se radilo o trećerazrednom suparniku, o utakmici uspavljujućeg ritma, bljeskovi Marca Pašalića nisu mogli proći nezapaženo. Imao je pet šuteva, jednom uzdrmao vratnicu, jednu asistenciju za gol (Fruku), tri vrhunski precizne duge lopte, četiri od pet uspješnih driblinga... pa je na Sofascoreu dobio ocjenu 9.0.
Tako je Marco napokon na konkretan, opipljiv način u svom desetom nastupu za Hrvatsku podsjetio zbog čega se nalazi na Dalićevoj listi i zašto svakih mjesec dana prelijeće pola svijeta da bi se priključio vatrenima.
SJAJNI VATRENI
Sjećate li se poznatog Hrvata koji je žario i palio? Danas ima 43 godine i neprepoznatljiv je
Video sadržaj
37
EUROPA I DALJE INZISTIRA
Ovome se nitko ne raduje: Bliži nam se pomicanje sata, ove godine s jednom promjenom koja vam se neće svidjeti
Boris Gotovina