Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
GRČKI NOGOMET

AEK preuzeo vodstvo, PAOK bolji od Panathinaikosa

UEFA Conference League - AEK Athens v Universitatea Craiova
STELIOS MISINAS/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 22:31

Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK, baš kao i Krešimir Krizmanić za OFI.

U susretu 15. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je pobijedio OFI Kretu sa 2-1 preuzevši vodstvo na ljestvici.

Atenski sastav je do slavlja stigao preokretom u drugom dijelu.

Gosti su poveli već u drugoj minuti golom Eddiea Salceda. AEK je mogao izjednačiti u 45. minuti, ali Luka Jović nije realizirao jedanaesterac. Ipak, u 54. minuti je Robert Ljubičić izjednačio, a Jović se golom u 68. minuti za 2-1 iskupio za promašeni jedanaesterac.

Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK, baš kao i Krešimir Krizmanić za OFI. 

U derbiju kola PAOK je pobijedio Panathinaikos sa 2-0.

Solunski sastav je poveo u 39. minuti golom Ioannisa Konstanteliasa, a pobjedu PAOK-a potvrdio je Anestis Mythou u 53. minuti.

Luka Ivanušec je za domaćine zaigrao u sudačkoj nadoknadi, dok Dejan Lovren nije nastupio. S druge strane Tin Jedvaj je igrao cijeli dvoboj za Pao.

Olympiakos je u subotu remizirao 1-1 protiv Kifisije.

Mehdi Taremi je u 19. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo domaćina, a izjednačio je Pavlos Pantelidis samo četiri minute kasnije.

AEK vodi na ljestvici sa 37 bodova, Olympiakos ima 36, a PAOK 35 bodova. Panathinaikos je šesti sa 22 boda.
Ključne riječi
PAOK AEK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!