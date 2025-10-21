Zlatan Ibrahimović jedan je od onih nogometaša koji često puni medijske stupce, bilo zbog svojih sjajnih predstava na terenu, bilo zbog kontroverzi koje izaziva izvan njega.

Na njegovu pojavu rijetko tko može ostati ravnodušan, gdje god se pojavi nastaje zanimljiva priča. I dok je jako često upravo on bio onaj koji je vrijeđao, ponekad i udarao suigrače, ovo je jedna od onih priča u kojoj su njega ponižavali.

Ispričao ju je prije nekoliko dana u emisiji "This is me".

Ibrahimović doživio poniženje kakvo se ne pamti: 'To su mi napravili jer sam iz Hrvatske i BiH'

Ibra je velik dio svoje karijere proveo u Italiji, jedan je od rijetkih koji je igrao za sva tri velikana - Juventus, Inter i Milan. Ovom prilikom prepričao je zgodu iz listopada 2021. godine u kojoj je, kako je rekao, ponižavan od strane navijača Rome.

Tom prigodom u dresu Milana gostovao je na Olimpicu, a domaći navijači nisu mu baš bili skloni.

- Jako se dobro sjećam tog dana. Nakon što sam postigao gol, na stadionu mi je 50.000 ljudi vikalo: "Ti si cigan". Na početku sam se pravio da ih ne čujem, to sam doživljavao kao dodatnu motivaciju. Te stvari davale su mi snagu da budem još bolji, započeo je Ibrahimović pa dodao:

- Kako je publika bila sve glasnija u tim povicima, odlučio sam im odgovoriti i rekao: "Još jače, još jače". U tom trenutku sudac mi je dao žuti karton, što mi je do današnjeg dana nejasno. Nevjerojatno je da sudac nije reagirao na takve povike, a znam da je čuo što viču. To je čisti rasizam. I to se dogodilo jer svoje korijene vučem s Balkana, iz Hrvatske i BiH. Nije prvi put da se u Italiji to dogodilo igračima koji potječu s tih prostora, objasnio je Ibra.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Podsjetimo, švedski napadač nikada nije ni skrivao svoje korijene. Iako je rođen u Malmöu, otac Šefik porijeklom je iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini, a majka Jurka Gravić iz Prkosa pored Škabrnje.

- Osjećam se Balkancem, govorim materinji jezik kod kuće, mama mi je Hrvatica, tata iz BiH, zadržao sam taj temperament i mentalitet i ne mogu to sakriti, rekao je jednom prilikom.

Svoje korijene istaknuo je i prilikom Modrićeva dobivanja Zlatne lopte. Osim što je tada nahvalio Luku, istaknuo je i još jedan razlog zbog kojeg mu je drago što je ta nagrada otišla u ruke našeg maestra.

- Ja i moja majka smo iz Hrvatske, on je Hrvat, pa sam i zato sretan. To je dio moje krvi.