Što radi Sergej Jakirović! Dive mu se svi, o nevjerojatnom podvigu navijači nisu ni sanjali

Lučki grad na sjeveroistoku Engleske sanja otvorenih očiju. Hull City, klub bogate tradicije, ali posljednjih godina daleko od svjetala pozornice, proživljava renesansu pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Sergeja Jakirovića. "Tigrovi" su u nevjerojatnoj seriji, a posljednje pobjede protiv Millwalla (3:1) i West Bromwich Albiona (1:0) katapultirale su ih na četvrto mjesto ljestvice, poziciju koja vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu. U gradu se osjeća nogometna groznica kakva dugo nije viđena, a navijači s pravom vjeruju da bi se dogodine na njihovom stadionu ponovno mogao igrati najviši rang engleskog nogometa. Nada, koja je dugo tinjala, sada se pretvorila u stvarni optimizam.

Ključeve momčadi Sergej Jakirović (48) preuzeo je u lipnju, potpisavši dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja. Mnogi su na Otoku bili skeptični, no hrvatski je trener vrlo brzo ušutkao sve kritičare. Implementirao je svoju prepoznatljivu napadačku i uzbudljivu filozofiju nogometa, a rezultati nisu izostali. Momčad je proigrala, djeluje organizirano i moćno, a igrači s punim povjerenjem slijede njegove zamisli. Brojke iz njegove cjelokupne karijere, u kojoj je u 315 utakmica ostvario čak 183 pobjede, svjedoče da se ne radi o slučajnosti, već o dokazanom pobjedniku koji zna kako stvoriti šampionsku momčad i atmosferu.

Put do klupe Hull Cityja bio je sve samo ne lagan, a Jakirović se dokazivao na svakom koraku. Neposredno prije dolaska u Englesku, napravio je pravo malo čudo u Turskoj. U siječnju je preuzeo Kayserispor u gotovo bezizlaznoj situaciji, duboko u zoni ispadanja. Hrabrom i efikasnom igrom ne samo da je osigurao ostanak, već je sezonu završio na respektabilnom 13. mjestu, čime je na sebe skrenuo pozornost brojnih europskih klubova. Taj podvig pokazao je njegovu sposobnost da preuzme odgovornost u najtežim trenucima i izvuče maksimum iz momčadi pod pritiskom.

Naravno, hrvatskoj javnosti Jakirović je najpoznatiji po uspjesima u domaćem nogometu i regiji. U sezoni 2023./2024. s Dinamom je dominantno osvojio dvostruku krunu, prvenstvo i kup, potvrdivši status najboljeg trenera u državi. Prije toga je s Rijekom također bilježio odlične rezultate, a temelje za velike uspjehe postavio je u Zrinjskom iz Mostara, s kojim je suvereno osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Svaki njegov angažman bio je stepenica više i dokaz kontinuiranog trenerskog rasta, što je u konačnici i dovelo do poziva iz jedne od najjačih liga na svijetu.