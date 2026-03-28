SLAVLJE NA POLJUDU

Vaterpolisti Jadrana nakon drame s Grcima prošli u polufinale Eurokupa

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
28.03.2026.
u 20:07

Jadran je stigao do polufinala stigao u drami jer su Grci vodili cijelu utakmicu, a završnici imali 19-18 i imali igrača više. Splićane je u ovoj ludoj utakmici s 38 golova spasio Tomislav Butić s dva gola u samoj završnici.

Vaterpolisti splitskog Jadrana plasirali su se u polufinale Eurokupa nakon što su u uzvratu na svom plivalištu odigrali 19-19 (4-7, 6-5, 5-5, 4-2) protiv grčkog Panathinaikosa i time obranili pobjedu (11-10) iz prve utakmice u Ateni. 

Jadran je stigao do polufinala stigao u drami jer su Grci vodili cijelu utakmicu, a završnici imali 19-18 i imali igrača više. Splićane je u ovoj ludoj utakmici s 38 golova spasio Tomislav Butić s dva gola u samoj završnici. 

Jadran je jako loše započeo utakmicu, a prvu četvrtinu je izgubio s 4-7. U zadnju četvrtinu je Pao ušao s prednošću od 17-15, da bi Loren Fatović poravnao s dva pogotka. Skoumpakis opet dovodi Grke u vodstvo 18-17, a Papasifakis dvije i pol minute prije kraja podiže na 19-17. Zvonimir Butić smanjuje na 18-19, no minutu i pol prije kraja Jadranov igrač Mislav Ćurković zarađuje isključenje bez prava zamjene. Ipak, hrvatski prvak uspijeva se obraniti, a deset sekundi prije kraja Butić postiže gol za 19-19

Jerko Marinić Kragić je sa sedam golova predvodio Jadran, a Skoumpakis s pet Panathinaikos. 
