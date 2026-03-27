IMA HRVATSKE KORIJENE

Hrvatska dobiva novog naturaliziranog reprezentativca: Igra u najvećem svjetskom klubu

Split: Utakmica 14. kola skupine B vaterpolske Lige prvaka: Jadran - Barceloneta
Karlo Koret
27.03.2026.
u 20:02

U Europu je stigao 2021. na poziv hrvatskog stručnjaka Elvisa Fatovića i potpisao za Barcelonetu. Tamo je u tri godine osvojio tri naslova prvaka Španjolske, tri kupa i tri superkupa te treće mjesto u Ligi prvaka 2023.

Jedan od najboljih australiskih vaterpolista Luke Anthony Pavillard trebao bi uskoro preći pod hrvatsku zastavu i zaigrati za Barakude. Kako prenosi Total Waterpolo, 30-godišnji igrač talijanskog Pro Recca uskoro bi trebao prijeći u zagrebačku Mladost te tada uzeti i hrvatsko državljanstvo na koje ima pravo budući da mu je majka Hrvatica.

Rođen je u australskom Perthu, a vaterpolo je počeo igrati s 12 godina. Nakon srednje škole, preselio se u SAD gdje je igrao na koledžu University of the Pacific. U Europu je stigao 2021. na poziv hrvatskog stručnjaka Elvisa Fatovića i potpisao za Barcelonetu. Tamo je u tri godine osvojio tri naslova prvaka Španjolske, tri kupa i tri superkupa te treće mjesto u Ligi prvaka 2023.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

Nakon toga, vratio se u Australiji i potpisao za Fremantle Marinerse. Tamo je u 18 utakmica zabio 90 golova te se nakon samo godinu dana u ljeto 2025. vratio u Europu i potpisao za Pro Recco. Reprezentativac Australije je od 2015., a standardni član reprezentacije je od 2022. kada je dokazao svoje sposobnosti na najvišoj razini.

Zaigra li za hrvatsku reprezentaciju, postat će četvrti naturalizirani stranac koji je zaigrao za Barakude. Prije njega to su učinili Andrej Bjelofastov, Xavi García i Konstantin Harkov.
VK Mladost Pro Recco barakude Hrvatska vaterpolska reprezentacija

