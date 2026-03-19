Četvrtfinale Eurokupa

Kapetan Butić zabio u posljednjoj sekundi za pobjedu jadranaša u Ateni

Dražen Brajdić
19.03.2026.
u 22:14

U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Jadran je u gostima nadjačao atenski Panathinaikos s 11:10 a uzvratna utakmica igra se 28. ožujka na Poljudu

Vaterpolist splitskog Jadrana izborili su pobjedu u prvoj utakmici četvrtfinala Eurokupa. Igrajući u Ateni protiv domaćeg Panathinaikosa, jadranaši su pobijedili 11:10 zahvaljujući ponajviše pogotku kapetana Zvonimira Butića doslovce u posljednjoj sekundi susreta.

Bio je to prilično neizvjestan dvoboj, s puno izjednačenja i preokretanja vodstva i to uglavnom samo s pogotkom prednosti. Stoga je ovo važna pobjeda hrvatskog prvaka na teškom gostovanju protiv momčadi koja se silno pojačala ovo ljeto. Kapicu zeleno-bijelih nose brojni sadašnji ili bivši reprezentativci, poput: američkog vratara Weinberga, perfektnog grčkog braniča Skoumpakisa, pa crnogorskog centra i bivšeg jadranaša Banićevića, odličnog grčkog reprezentativca Gkiouvetsis...

Jadran je imao 2:0 na početku susreta, ali brzo su to Grci poravnali na 2:2, a tim je rezultatom i završena prva četvrtina. Na otvaranju iduće dionice, prednost gostima vratio je Matković, ali nije dugo trebalo za novi egal (3:3). Domaćin je poveo prvi put u 13. minuti susreta kad je za 4:3 pogodio Banićević, Crnogorac koji je prošle sezone nosio kapicu Jadrana.

I onda opet... gol s jedne strane pa druge i na koncu 5:4 prednost za Panathinaikos na pola susreta. U nastavku su jadranaši preko Fatovića i Matkovića vezali dva pogotka i ponovno došli u minimalno vodstvo (6:5). Hrvatski prvak je treću četvrtinu dobio s 3:1 i s prednošću od 7:6 ušao u posljednju dionicu.

Tih posljednjih osam minuta nisu se previše razlikovale od ostatka utakmice. Izjednačenje zeleno-bijelih pa i prednost, onda novi egal pa vodstvo momčadi pod plavim kapicama. Otprilike tri i pol minute prije kraja, za 9:8 za Jadran je pogodio Matković, njegov čak peti gol u susretu. Nedugo nakon ostali su gosti bez beka Ćurkovića koji je zaradio treću osobnu. No, nije to poljuljalo Splićane koji su preko Berehulaka došli do 10:8, dok je na satu stajalo još dvije i pol minuta do kraja. Izuzev početnog vodstva jadranaša od 2:0, bila je to jedina prednost neke momčadi od dva gola u susretu.

Podatak koji dovoljno govori o izjednačenom dvoboju u Ateni. Mogla je momčad trenera Jure Marelje otići na 'plus 3' u zadnjoj minuti susreta, ali peterac nije realizirao Fatović. Bio je to početak drame za Splićane u Ateni. Najprije je domaćin preko Skoumpakisa golom iz igre smanjio zaostatak na samo minus jedan, a onda je četiri sekunde prije kraja Kopeliadis pogodio za novo izjednačenje.

Kod Splićana golgeterski je prednjačio Matković (5), dva je postigao Fatović a po jednom su strijelci bili Marinić Kragić, Ćurković, Berehulak i Butić. Kod domaćina najraspoloženiji je bio Kopeliadis koji je zabio četiri pogotka.

Međutim, hrvatski prvak ostao je mirne glave. Pobjedu Jadranu donio je Butić koji je golom u zadnjoj sekundi postavio rezultat od 11:10. Kapetanov jedini pogodak u susretu, a možda bude i presudan za prolazak Jadrana u polufinale Eurokupa.

Uzvratni susret u Splitu igra se 28. ožujka na Poljudu. Grci u za vrijeme cijelog susreta imali 'igrača više' s tribine, pa se nadamo da će splitska publika spomenutog datuma pokazati kako i Jadran ima svoje navijače.

U preostala tri četvrtfinalna para rezultati prvih četvrtfinalnih utakmica su sljedeći: Primorac Kotor - Radnički Kragujevac 10:14, Marseille - Sabadell 17:12, BVSC Manna - Oradea 14:8. 

 


 


 


 

Loren Fatović Jadran Split Eurokup Vaterpolo

