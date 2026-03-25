Splitski Jadran lako protiv Mornara

U posljednjem susretu 12. kola Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, Jadran je na Poljudu pobijedio gradskog suparnika Mornar sa 19-10 (4-4, 4-2, 5-1, 6-3).

Tek je prva četvrtina okršaja splitskih klubova bila izjednačena (4-4). Ostatak utakmice uvjerljivo je pripao hrvatskom prvaku koji je na koncu slavio s devet razlike.

Jadran su do pobjede predvodili Zvonimir Butić s pet i Jerko Marinić Kragić sa četiri gola, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Bruno Hrvatić s tri gola, dok je Nardo Dragaš dodao dva gola.

Bila je to generalna proba Jadrana uoči uzvrata s Panathinaikosom u četvrtfinalu Europkupa ove subote u Splitu. U prvom susretu Splićani su slavili u Ateni sa 11-10.

Na ljestvici vodi Jadran sa 31 bodova, Jug AO ima 29, a Mladosti 27 bodova. Slijede Primorje EB (24), Medveščak (18) i Mornar (15).