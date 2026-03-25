Liga prvaka

Mladost poražena od Pro Recca, Talijani pod vodstvom Hrvata rutinski do bodova

25.03.2026.
u 22:13

Bez dva standardna reprezentativca (Vukičević, Bukić) i mladog Tončinića, Mladost je na koncu još i dobro prošla (10:13) protiv momčadi koja slovi za jednog od dva najveća favorita za naslov prvaka Europe

Vaterpolisti Mladosti nisu uspjeli prirediti iznenađenje na gostovanju kod Pro Recca, jednog od favorita za osvajanje ovogodišnje Lige prvaka, trenerski predvođenog od bivšeg hrvatskog reprezentativca Sandra Sukna. No od sastava kojem su nedostajala dva reprezentativca - kapetan Ante Vukičević i Luka Bukić - te mladog centra Tončinića, to se nije niti očekivalo.

Nakon prve dvije četvrtine sve je mirisalo na katastrofu gostiju jer su Zagrepčani postigli samo dva a primili sedam pogodaka. No, nakon petominutnog odmora mladostaši su živnuli te su dobili treću (5:4) i četvrtu četvrtinu (3:2). Na koncu su domaćini slavili pobjedu od 13:10 i nove bodove dok je momčad Zorana Bajića u svojoj polufinalnoj skupini doživjela prvi poraz.

Najkonkretniji žabac bio je Konstantin Harkov koji je zabio pet pogodaka, Marko Radulović je pogodio dvaput a po jedan pogodak upisali su Franko Lazić i Josip Vrlić.

Drugi ljevak među mladostašima - Ivan Nagaev - nije imao svoju večer pa je od sedam šuterskih pokušaja realizirao samo jedan.

Kod domaćina čak pet igrača zabilo je po dva pogotka (Di Fulvio, Granados, Cannella, Fondelli, Pavillard) dok su po jednom strijelci bili Iocchi Gratta, Irving i Cassia.

U drugoj utakmici skupine klub koji igra pod imenom FTC Telekom Waterpolo (Ferencvaros) u gostima je dominirao protiv Hannovera (21:13). A upravo su Mađari sljedeći suparnik mladostaša i to 1. travnja u Zagrebu. Bit će to veliki ispit vrijednosti za hrvatsku momčad koja je, igrom ždrijeba, dospjela u skupinu s dva favorita za osvajanje naslova prvaka Europe.
Sandro Sukno Pro Recco Žapci Konstantin Harkov Liga prvaka Vaterpolo

