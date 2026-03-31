Gonazlo Garcia bit će trener Hajduka i u idućoj sezoni, evo zašto je to odlična odluka​

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić je u ponedjeljak u razgovoru za RTL potvrdio da će urugvajski stručnjak Gonzalo Garcia i iduće sezone ostati trener Hajduka. Iako klub traži novog sportskog direktora nakon dogovorenog razlaza s Goranom Vučevićem, trener i stručni stožer će ostati nepromijenjeni.

- Sezona nije bila uspješna u Europi i Kupu, ali dobro smo afirmirali mlade igrače, što je jedan od prioriteta. U sljedeću sezonu krećemo s istim trenerom, istim stožerom i istim ciljevima - poručio je Hajdukov predsjednik.

Prvi će to put biti da neki trenerski mandat u Hajduku traje više od godinu dana nakon cijelog jednog desetljeća. Posljednji Hajdukov trener koji se zadržao na klupi dulje od godinu dana bio je Damir Burić, koji je u periodu od 2015. do 2016. godine bio na klupi točno 366 dana, a od Burića do Garcije Hajduk je proživio čak 19 različitih trenerskih mandata.

Ovo bi navijači Hajduka trebali prihvatiti kao odličnu odluku te jako dobru vijest, i to iz više razloga. Istina je da je Hajduk uoči zaključenog prvog dijela ove sezone imao prednost od četiri boda na ljestvici, pa se možda nekim navijačima to čini kao ispuštanje prvog mjesta, no to je bila samo prividna prednost. Podsjetimo da je Dinamo na ljeto prošao kroz najveću rekonstrukciju kadra u klupskoj povijesti te da je zagrebačkom klubu trebalo nešto vremena da sve te nove igrače posloži u jednu smislenu cjelinu.

Sada kada je to vrijeme prilagodbe prošlo, Dinamo je trenutačno u nizu od 14 prvenstvenih utakmica bez poraza (12 pobjeda te remiji protiv Hajduka i Rijeke), te je stoga bilo očito da Hajduk zapravo ni nema prave šanse boriti se za naslov prvaka. O tome najbolje govori i podatak da Hajduk niti jednom tijekom 'lige 10' nakon 27 odigranih kola nije bio ni blizu ovom kontu bodova kojeg sada ima Dinamo (63).

Da, ovo što je Hajduk zasad prikazao u prvenstvu možda nije maksimum splitske momčadi, no dojam ovog autora je taj da, kad bi Hajduk čak i dosegao svoj realan maksimum (ali ne onaj utopijsko-navijački maksimum), ne bi mogao biti blizu maksimirskoj momčadi. S tim na umu, vrijedi se zapitati je li ova sezona uistinu toliko loša i jesu li navijačke želje o osvajanju naslova uopće realne?

Hajduk je daleko najbolju priliku za osvajanje naslova imao prošle sezone pod vodstvom Gennara Gattusa, kada se prvak proglasio s daleko najmanjim brojem bodova u povijesti lige, a Dinamo bio debelo ispod svoje razine. To najbolje dokazuje i činjenica da Dinamo u ovom trenutku, nakon 27 odigranih kola, ima čak 18 bodova više nego što je imao nakon 27 kola prošle sezone. Dakle, što se ove sezone tiče, želja navijača, pa i nekih ljudi iz samog kluba, za osvajanjem naslova prvaka bila je jednostavno preambiciozna.

Budući da smo s činjenicama potkrijepili to da je Hajdukov realan maksimum ove sezone drugo mjesto u ligi, postavlja se pitanje treba li zaista ovu sezonu među navijačkim pukom proglašavati nekim epitetima poput "loše" ili "ispodprosječne", a kamo li "katastrofalne". Odgovor je da ne treba, jer ova je sezona zapravo otprilike u skladu s onim koliko je Hajduk zaista snažan. Hajduk jednostavno u ovom trenutku nema igrački kadar za bolje od drugog mjesta u HNL-u, pa se dakle trenera za drugo mjesto ne može ni kriviti.

Tu onda u priču dolazi još jedno drugo i važno pitanje, a to je onaj famozni kontinuitet struke. Igrači Hajduka su godinu dana proveli učeći se na Garcijinom famoznom 'build-upu', odnosno izgradnji napada kratkim dodavanjima od vratara te igri baziranoj na metodičnom posjedu i kombinatorici. Kad bi se na ljeto mijenjao trener, praktički bi svih ovih godinu dana učenja Garcijinog sistema palo u vodu. Opet bi se krenulo od "tabula rasa" priče, od same nule, opet bi bilo potrebno vrijeme za prilagodbu i opet bi igrači Hajduka morali, da se izrazimo analogijom, zaboraviti voziti automobil pa ići na vožnje s instruktorom ispočetka.

Uz sve ove razloge, jasno se nameće zaključak da nema smisla smjenjivati Garciju, posebice ne na prijelasku iz jedne u drugu sezonu, jer na početku sezone dolaze utakmice koje su potencijalno financijski najunosnije, one u europskim kvalifikacijama.