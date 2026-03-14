Kapetan Juga Joković: Mi smo bili mlitavi a Kotorani su nas uništili kontrama

Vaterpolisti Juga nisu uspjeli iskoristiti povoljan rezultat iz Podgorice da pobijede kotorski Primorac i prođu u četvrtfinale Eurokupa. Štoviše, u uzvratnoj utakmici igranoj u Zagrebu, izgubili su više (12:14) no što je to bio slučaj na gostovanju u Crnoj Gori.

A već samo otvaranje utakmice dalo je naslutiti kamo sve to vodi. U prvih osam minuta, napadački neodlučni jugaši zabili su samo jedan a primili četiri pogotka. Dozvolili su suparniku da se raspuca već na otvaranju pa se ostatak susreta pretvorio u nastojanja Dubrovčana da uhvate priključak

I uspjeli su u tome, trećoj su četvrtini čak i poveli no onda su im Kotorani presjekli četiri lopte i tako i presjekli utakmicu. Gosti su ostvarili novu prednost, pa tako i prijelomnih "plus četiri" (10:14) pa su dva pogotka Žuvele bili tek u službi popravljanja konačnog dojma.

A ukupni dojam je bio da dalje ide bolja momčad koja je kažnjavala svaku pogrešku jugaša. Složio se s tim i trener Dubrovčana Vjekoslav Kobešćak:

- Da, bolji je prošao dalje jer je naših pogrešaka bilo puno. Nismo bili ni tjelesno ni mentalno na razini na kojoj smo bili posljednje četiri utakmice. Vidjeli ste kako smo ušli u utakmicu, mlitavo. Svi su se nekako zavarali s rezultatom iz prve utakmice i s njihovim rezultatima kroz sezonu. No, posljednjih mjesec dana oni su pokazali koliko su dobri pa tako i večeras. Mi smo radili pogreške koje su bile preskupe. Imali smo dobru situaciju u trećoj no onda smo činili pogreške neoprostive za ovu razinu.

U sastavu nije bilo mladog Šušića i to se osjetilo.

- Čim nema jednog igrača u rotaciji mi smo osakaćeni. A Šušić ima ozlijeđeni prst. Jest, imali smo ovaj tjedan i proljev unutar momčadi no to nije izlika. Mi nismo odigrali dobro.

Rekoše nam neki Dubrovčani da je propuštena prilika da se konačno popuni Gruž jer bi četvrtfinalni suparnik bio prvi favorit ovog natjecanja Radnički iz Kragujevca.

- Ne vjerujem. Čestitam publici, ovdje u Zagrebu smo se osjećali kao doma, no još nije sazrelo vrijeme za puni Gruž.

Za analizu nastupa njegove momčadi priupitali smo i kapetana Maru Jokovića:

- Oni su u ovoj utakmici pokazali više a njihove kontre su nas u uništile. A i ušli smo u utakmicu jako loše. Sama energija u vodi nije bila na potrebnoj razini. U tom otvaranju nedostajalo nam je odlučnosti, nekog bezobrazluka, malo više grinte u napadačkom dijelu. Da vratar ne zna tko će opaliti a mi smo to nekako mlitavo činili. Iako smo se vratili i činilo se da ih nekako lomimo no onda smo zaredali s pogreškama. To je bila situacija gdje se ekipa počela gasiti. Ulazi nervoza, puls je visok jer je i ulog visok i tu su se oni bolje snašli. Iskusniji su po tom pitanju, kada vidimo njihove reprezentativce i bivše i sadašnje. Vidjelo se to i po učinku Draška Brguljana koji je zabijao, proigravao, presijecao...

Za razliku od Mladosti (Liga prvaka) i Jadrana (Eurokup), Jug se sada može potpuno orijentirani na domaće prvenstvo.

- Mi smo orijentirani na sami sebe. To nam mora biti temeljna polazišna točka. Stalno se analiziramo, promatramo, radimo na svemu ali još smo u nekoj vrsti izgradnje. No, pokazali smo potencijal i sada je bitno to zadržati na visokoj razini za završnicu sezone - kazao je Joković.

Golgeterski najraspoloženiji jugaš bio je mladi Vlaho Pavlić strijelac pet pogodaka, Marko Žuvela je postigao tri a po jedan su upisali Mozara, Joković, Bušlje i Herceg.

Kod crnogorskog sastava prednjačili su Mršić (4), Brguljan (3) i Radović (3) a po jedan pogodak su zabili Vučković, Brkić, Perov i Japanac Inasa.