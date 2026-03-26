Marelja: Realno je očekivati prolaz, ali treba biti oprezan

"Naravno da je realno očekivati prolaz dalje, ali treba biti itekako oprezan. To je momčad koja je pokazala da ima jako visoku kvalitetu na određenim pozicijama. Međutim, mislim da su nas u jednom trenutku i previše respektirali i bili u prevelikom grču, nažalost mi to nismo iskoristili u napadu koliko smo mogli. Naravno, pobjeda je pobjeda i nema žaljenja za propuštenim prilikama. Mislim da će u ovoj utakmici biti opušteniji i treba biti jako oprezan, pogotovo na startu. Za pobjedu je uvijek najvažnija obrana. Svesti utakmicu na što više pozicioniranih obrana, a u napadu spriječiti njihovo pozicioniranje u obrani, jer su nam u Ateni stvarali dosta problema s tom M zonom, s visokim blokovima pa smo teško nalazili rješenja. Dakle, obrana i tranzicija", kazao je Marelja.

Jadran je do pobjede u Ateni stigao s mnogo plivanja.

"Statički vaterpolo njima više odgovara. Kad mi napravimo disbalans njihove obrane, posebno u prvim fazama napada, tada se otvaraju rupe", dodao je Marelja.

Samo četiri dana nakon dvoboja protiv Panathinaikosa, Jadran očekuje i derbi u domaćem prvenstvu protiv dubrovačkog Juga AO, u srijedu 1. travnja.

"Zadovoljan sam formom, svi su spremni. Ovo je ta faza prvenstva di više fizička spremna nije presudna, već čistoća glave i motiv koji sigurno neće nedostajti. Akumulirali smo dosta utakmica i treninga u posljednje vrijeme, prema tome, mir će biti ključan, s obzirom na težinu utakmice, mogući sudački kriterij i pune tribine", zaključio je Marelja.

Kapetan Zvonimir Butić donio je svojoj momčadi pobjedu iz Atene, pogotkom u zadnjoj sekundi, a ovako je najavio susret u Poljudu:

"Prvo poluvrijeme je gotovo, vodimo jedan razlike, ali ne mora to biti presudno. Nastojat ćemo iz prošle utakmice ponoviti tu čvrstu obranu, s Bijačom koji je bio na vrhunskoj razini. Ritmom i agresijom ih umarati, mislim da imamo dužu klupu i da smo bolje posložena momčad pa ako ih uvedemo u jedan ritam plivanja, da izbjegnemo tu statičnu igru, možemo okrenuti utakmicu u našu korist. Kohezija u momčadi je na najvećoj razini. Vaterpolo nam je i inače jedina tema, posebno sada. Doslovno živimo za ovakve utakmice. Ovih tjedan dana nam je presudno: glavama i fizički smo tu. Mislim da će utakmica biti vrhunska kao sve ove do sada. Nadamo se uspjehu i prolasku dalje. Sigurno će nam biti lakše s punim tribinama pa ovim putem pozivam publiku na poljudski bazen", kazao je Butić.