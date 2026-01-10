Spavale na aerodromu i tako umorne napravile su čudo

Rukometašice Lokomotive napravile su sjajan posao u prvom kolu skupine C Europske lige. Zagrepčanke su u gostima pobijedile njemački Oldneburg s 27:24 i ovo im je prva pobjeda u Europskoj ligi otkako u njoj igraju, po novom formatu. Naime, posljednji nastup u skupini završile su sa svih šest poraza.

- Za mene je ova pobjeda ravna čudu. Na utakmicu smo došli četiri sata prije početka. Imali smo velikih problema s avionima. Krenuli smo u petak iz Zagreba, došli do Münchena i onda smo trebali nastavit i sletjeti u Bremen.

No, zbog lošeg vremena avion nije mogao sletjeli ni u Bremen, Hamburg, ni Hannover pa smo se vratili u München. Djevojke su spavale na aerodromu.

Na letu su bile turbulencije pa je djevama igračicama bilo zlo. Dakle, došli smo na utakmicu potpuno iscrpljeni i onda ovako odigramo.

Imali smo sjajnu vratarku Teu Pijević koja je na kraju imala 16 obrana, uz 47,1 posto obranjenih šuteva. Doista ne znam odakle djevojaka ta snaga, ta energija – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Zahvaljujući obranama Pijević Lokomotiva je napravila veliku razliku. Ali, dobra je bila i obrana lokosica koja je dozvolila suparnicima samo pet postignutih pogodaka.

Vjerovali ili ne to nije najmanji broj pogodaka koje je Lokomotiva primila u prvih 30 minuta, u Europi. Rekord je četiri. I to dva puta. Prvi put je Lokomotiva u Europi primila četiri pogotka u prvom poluvremenu 1997. godine protiv grčkog Athinaikosa (17:4), a drugi put 2006. godine kada su u Zagrebu igrali protiv španjolskog sastava Itxako (14:4).

Pet pogodaka u gostima, osim u Oldenburgu, primile su Zagrepčanke još samo jednom, 2007. godine kod slovačkog Slovana (5:13).

- Upravo zbog potencijalnog umora morao sam rotirati sve igračice. Da sam prvu postavu pustio cijelu utakmicu, ne bi dobro završilo – istaknuo je Ivandija.

U 44. minuti imali ste plus deset, 18:8, a onda u 57. minuti samo plus dva (23:21).

- Došlo je do pada koncentracije, do umora. Noge više nisu slušale. Povrh svega i njihova vratarka je briljirala, imala je 20 obrana, uz 42.6 post obranjenih puteva. Srećom, postigli smo neke spretne i sretne pogotke i na kraju potpuno zasluženo osvojili dva boda – naglasio je trener lokosica.

U sljedećem kolu u goste dolazi rumunjski Rapid, trenutačno šestoplasirana ekipa domaćeg prvenstva.

- Oni sutra igraju protiv norveškog Tertnesa pa ćemo s velikom pozornošću pogledati taj susret,. Rapid je sastav koji ima velik broj strankinja u svom rosteru.

Tu su Nizozemka Polman, Francuskinja Chambertin, Portugalka Lopes, Norvežanke Hesselberg i Ellertsen, Angolke Kouyate i Kassoma, Mađarice Korsos i Topfner, Makedonka Ristovska, Srpkinja Petrović – priča Ivandija.

Lokomotiva je igrala u sljedećem sastavu: Pijević (15+1), Mamić, P Posavec 5 (3), Malec 3, Tabak 3, Burić 3, Đelekovčan 3, Bulatović 3, Sedloska 2, S. Posavec 2, Balaško 1, Kuzmanović 1, Sutranova 1, Zrilić i Japundža.