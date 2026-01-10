Navijači žestoko udarili po vatrenom: ‘Ne želim ga više nikada gledati, najgori je ikada'

Nogometaši Macclesfielda, koji se natječu u engleskoj nacionalnoj ligi, odnosno tamošnjem šestom razredu, pobijedili su u trećem kolu FA kupa branitelja naslova Crystal Palace s 2-1.

Ogromno iznenađenje, jedno od najvećih u novijem dobu FA kupa, kreirali su Dawson koji je u 43. minuti postigao prvi pogodak na susretu i potom Buckley koji je nakon sat vremena igre povećao prednost na 2-0. U 90. minuti je Pino pogodio iz slobodnog udarca za 1-2, ali prošlogodišnji pobjednik FA kupa do drugog pogotka i produžetaka ipak nije stigao.

Legendarni engleski reprezentativac Wayne Rooney svjedočio je ovom velikom iznenađenju i to s velikim razlogom jer njegov mlađi brat John trenerski vodi sastav Macclesfielda.

Hrvatski nogometaš Borna Sosa odigrao je cijelu utakmicu za Crystal Palace. Nakon više od sto godina branitelj naslova FA kupa je ispao od kluba koji se ne nalazi u niti jednoj od najjače četiri engleske lige. Na velikom udaru navijača našao se hrvatski reprezentativac Borna Sosa. Navijači su bijesni njegovom izvedbom pa ga na društvenim mrežama nisu štedjeli.

“Nevjerojatno kako je loš”, “Borna Sosa je najgori nogometaš kojeg sam ikada gledao”, “Ne želim ga više nikad vidjeti u dresu našeg kluba”, “Meni nije jasno kako je on uopće došao do profesionalne razine” samo su neki od komentar.