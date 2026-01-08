Problemi za hrvatske prvakinje: Čeka ih derbi, a stanje u svlačionici baš i nije najbolje...

Rukometašice Podravka Vegete u nedjelju dočekuju vrlo jaki francuski Brest u 9. kolu elitne skupine Lige prvakinja. Koprivničanke nastavljaju igranje u skupini nadajući se da će na kraju biti među prvih šest sastava koja idu u osminu finala. Za sada Koprivničanke drže to šesto mjesto, ali samo s bodom prednosti u odnosu na ljubljanski Krim. Počela je Podravka s pet osvojenih bodova u prva tir kola, a onda su stigli porazi, ima ih već pet u nizu. A u goste im dolazi vodeći Brest koji ima sedam pobjeda i samo jedan poraz.

- Dugo nismo trenirali u kontinuitetu, jedan cijeli tjedan te sada treba namjestiti tijela i glave na takve zahtjeve, kao što je situacija i u ostalim ekipama. U nekim prvenstvima je to malo drugačije posloženo pa se prije Nove godine već igraju redovita kola, kao što je u Mađarskoj i Francuskoj. Imamo vrlu zahtjevnu utakmicu protiv vodeće ekipe na ljestvici. Snažna i posložena je to ekipa s kojom smo prošle godine igrali u Francuskoj. Situacija unutar ekipe je iznimno komplicirana, složenija nego je bila prije Nove godine. Ne znamo s kojom ćemo se ekipom suprotstaviti francuskim igračicama. Bez obzira na okolnosti koje su nepromjenjive u ovom trenutku i na koje ne možemo previše utjecati, vjerujem da će djevojke koje će biti na raspolaganju, dati svoj maksimum, s nama na klupi. Nastojat ćemo odigrati jednu dobru utakmicu u kojoj se niti slučajno nećemo predavati, pružit ćemo maksimum u ovom trenutku te nastojati startati s jednom dobrom predstavom usprkos poteškoćama koje imamo na startu nastavka Lige prvakinja – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

Koga sve nema u nedjelju?

- Uz prijašnje izostanke nema Josipe Mamić, Kale Kosovac, Veronike Babare i Ane Debelić, dok za sada ne znamo hoće li biti Kristine Prkačin i Nikoline Kragulj. Kristina Dramac se također žali na bolove u tabanu, dok Matea Pletikosić trenira reducirano. Polako se vraća Klara Birtić, dobit će neke minute kako bi ju polako uvodili i bio bih sretan da u narednom periodu polako počinje dostizati nivo neke forme koju je imala prije ozljede, jer nije bila u pogonu otprilike osam mjeseci. Problem je organizirati trening s kojim bismo bili zadovoljni po brojnosti i uspješnosti.Dobili smo novu igračicu, poljsku pivotkinju Akelsandru Olek koja polako hvata niti organizacije igre te vjerujem da će nam ona pomoći. Kao trener pokušavam razmišljati pozitivno, predugo sam u ovom poslu i nikada se nisam susreo s ovakvom situacijom, vremenski i s količinom ozljeda. Usprkos tome, glavu 'namještam' pozitivno. Nadam se da ćemo se čim prije barem djelomično pokrpati i da će se neke igračice vratiti. Također nam se nakon pet-šest mjeseci vratila Ivana Fratnik, no zbog dugog izbivanja treba proći još puno mjeseci adekvatnog rada bez ozljeda. O ekipi Bresta nemam što puno govoriti jer najviše govori činjenica da su prve na tablici – dodao je Obrvan.