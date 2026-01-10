Naši Portali
MOGUĆA TRUMPOVA INVAZIJA

Ovaj grad bi mogao pasti za nekoliko minuta i zauvijek sve promijeniti: 'Bilo bi brzo i bez prolijevanja krvi'

sad
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.01.2026.
u 17:35

Vojni analitičari ističu da bi hipotetska invazija na Grenland bila brza i relativno laka

Ono što je započelo kao šala tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, zatim postalo provokacija, sada je ozbiljna tema rasprave unutar Bijele kuće - američko preuzimanje Grenlanda, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile protiv NATO saveznika Danske. Bijela kuća je u utorak potvrdila da predsjednik Trump razmatra "sve opcije" za stjecanje najvećeg svjetskog otoka, nazivajući ga prioritetom nacionalne sigurnosti potrebnim za "odvraćanje naših protivnika u arktičkoj regiji". Europski čelnici i Kanada požurili su u obranu Grenlanda. Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je: "Svaki pokušaj zauzimanja Grenlanda značio bi kraj NATO-a." Čelnici Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Poljske i Španjolske izdali su zajedničku izjavu: "Grenland pripada svom narodu". Vojni analitičari ističu da bi hipotetska invazija bila brza i relativno laka. Stručnjak za Arktik Barry Scott Zellen s Poslijediplomskog studija američke mornarice rekao je: "Invazija bi se mogla činiti donekle prijateljskijom i suočiti se s manje oružanog otpora." Dodao je da bi operacija bila "brza i uglavnom bez prolijevanja krvi", slična invaziji na Grenadu 1983. Obrambeni analitičar Kirk Hammerton upozorio je: "Ono što počinje kao proračunata sigurnosna intervencija moglo bi se u roku od nekoliko tjedana pretvoriti u jedno od najznačajnijih otimanja moći u povijesti Arktika – prikriveno jezikom humanitarne pomoći i regionalne stabilnosti", javlja Daily Mail

Grenland ima oko 57.000 stanovnika, bez vlastite vojske, zrakoplovstva ili mornarice. Operacija bi vjerojatno započela iz američke svemirske baze Pituffik na sjeveru otoka, koja je već pod kontrolom SAD-a i služi za nadzor raketa i svemira. Odande bi teški transportni zrakoplovi prebacivali trupe, a ključnu ulogu imala bi 11. zračnodesantna divizija sa sjedištem na Aljasci, poznata kao "Arktički anđeli" – specijalizirana za borbu u ekstremnoj hladnoći, padobranske desante i kretanje po ledu.

Prve mete bile bi glavni grad Nuuk, zračna luka i luke, parlament, komunikacijski centri te sjedište Zajedničkog arktičkog zapovjedništva. Američka nadmoć u zraku, moru i svemiru – uključujući nosače zrakoplova, podmornice, borbene avione F-35 i F-22 te sustave elektroničkog ratovanja – osigurala bi potpunu dominaciju, sprečavajući bilo kakav organizirani odgovor. Ipak, analitičari upozoravaju da bi političke posljedice bile katastrofalne. Okupacija bi izazvala duboku krizu u NATO-u, pravne sporove na međunarodnim sudovima i iskoristila bi je Rusija i Kina za slabljenje Zapada. Grenlandsko stanovništvo u velikim anketama odbacuje ideju pridruživanja SAD-u, a danski dužnosnici najavljuju žestok otpor na svim razinama. Bijela kuća ističe da je prioritet diplomatsko i ekonomsko rješenje kupnja, sporazum o pridruživanju ili novi sigurnosni aranžman, piše Daily Mail.
Ključne riječi
Grenland Donald Trump

Komentara 18

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
19:03 10.01.2026.

Dsjte se uozbiljite. NATO nije neko partnersko društvo u kojem svi imaju koristi. NATO je kreiran kako bi USA imala temelj za legalno čuvanje europe od komunističkog režima. Digli su razrušenu Europu i od toga imali koristi jer je pomagalo njihovu gospodarskom rastu. To je davno svršeno vrijeme... NATO je za USA sa sigurnosnog stajališta potpuno nepotreban, a EU je politički toliko nestabilna da USA ne može bazirati svoju protubalističku obranu na EU teritoriju...

Avatar moreplovac
moreplovac
18:04 10.01.2026.

Trump junak, bi da se hvali osvajanjem već davno osvojenog otoka. Sakupio oko sebe totalne poltrone, koji se ne usuđuju izgovoriti niti mrvicu kritike ili ga informirati o istinama, koje on nikada nije naučio prepoznati. Prestigao je Putina.

Avatar Bič božji
Bič božji
17:44 10.01.2026.

Koliko hrabrosti treba za zabiti nož u leđa prijatelju, nakon što si ga prevario i gurnuo u invalidska kolica? Da, uspjet ćeš, no takve nitko ne voli. Nitko nije otok pa ni USA

