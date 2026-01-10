Ovaj grad bi mogao pasti za nekoliko minuta i zauvijek sve promijeniti: 'Bilo bi brzo i bez prolijevanja krvi'

Ono što je započelo kao šala tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, zatim postalo provokacija, sada je ozbiljna tema rasprave unutar Bijele kuće - američko preuzimanje Grenlanda, uključujući i mogućnost upotrebe vojne sile protiv NATO saveznika Danske. Bijela kuća je u utorak potvrdila da predsjednik Trump razmatra "sve opcije" za stjecanje najvećeg svjetskog otoka, nazivajući ga prioritetom nacionalne sigurnosti potrebnim za "odvraćanje naših protivnika u arktičkoj regiji". Europski čelnici i Kanada požurili su u obranu Grenlanda. Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je: "Svaki pokušaj zauzimanja Grenlanda značio bi kraj NATO-a." Čelnici Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Poljske i Španjolske izdali su zajedničku izjavu: "Grenland pripada svom narodu". Vojni analitičari ističu da bi hipotetska invazija bila brza i relativno laka. Stručnjak za Arktik Barry Scott Zellen s Poslijediplomskog studija američke mornarice rekao je: "Invazija bi se mogla činiti donekle prijateljskijom i suočiti se s manje oružanog otpora." Dodao je da bi operacija bila "brza i uglavnom bez prolijevanja krvi", slična invaziji na Grenadu 1983. Obrambeni analitičar Kirk Hammerton upozorio je: "Ono što počinje kao proračunata sigurnosna intervencija moglo bi se u roku od nekoliko tjedana pretvoriti u jedno od najznačajnijih otimanja moći u povijesti Arktika – prikriveno jezikom humanitarne pomoći i regionalne stabilnosti", javlja Daily Mail.

Grenland ima oko 57.000 stanovnika, bez vlastite vojske, zrakoplovstva ili mornarice. Operacija bi vjerojatno započela iz američke svemirske baze Pituffik na sjeveru otoka, koja je već pod kontrolom SAD-a i služi za nadzor raketa i svemira. Odande bi teški transportni zrakoplovi prebacivali trupe, a ključnu ulogu imala bi 11. zračnodesantna divizija sa sjedištem na Aljasci, poznata kao "Arktički anđeli" – specijalizirana za borbu u ekstremnoj hladnoći, padobranske desante i kretanje po ledu.

Prve mete bile bi glavni grad Nuuk, zračna luka i luke, parlament, komunikacijski centri te sjedište Zajedničkog arktičkog zapovjedništva. Američka nadmoć u zraku, moru i svemiru – uključujući nosače zrakoplova, podmornice, borbene avione F-35 i F-22 te sustave elektroničkog ratovanja – osigurala bi potpunu dominaciju, sprečavajući bilo kakav organizirani odgovor. Ipak, analitičari upozoravaju da bi političke posljedice bile katastrofalne. Okupacija bi izazvala duboku krizu u NATO-u, pravne sporove na međunarodnim sudovima i iskoristila bi je Rusija i Kina za slabljenje Zapada. Grenlandsko stanovništvo u velikim anketama odbacuje ideju pridruživanja SAD-u, a danski dužnosnici najavljuju žestok otpor na svim razinama. Bijela kuća ističe da je prioritet diplomatsko i ekonomsko rješenje kupnja, sporazum o pridruživanju ili novi sigurnosni aranžman, piše Daily Mail.