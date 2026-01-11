Naši Portali
EMOTIVAN TRENUTAK

VIDEO Vatreni se rasplakao nakon pogotka i digao ruke prema nebu: Iza toga krije se teška priča

Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 08:30

Suigrači su odmah dotrčali do Hrvata, ne samo kako bi proslavili pogodak koji je potvrdio pobjedu, već i kako bi mu pružili podršku u teškom životnom razdoblju

Nogometaši Atalante u svom su Bergamu pobijedili Torino 2-0 u posljednjem subotnjem susretu 20. kola talijanske Serie A. U tvrdoj utakmici Atalanta je povela već u 13. minuti golom belgijskog igrača De Ketelaerea i taj je rezultat stajao sve do 95. minute. Tada je loptu na sredini terena primio hrvatski nogometaš Mario Pašalić kojem je bio otvoren i prazan put sve do suparničkih vrata. Pašalić je mirno obavio egzekuciju i zabio za konačnih 2-0.

Bio je to njegov prvi pogodak nakon nedavnee smrti njegovog oca Ivana, što je cijeloj situaciji dalo posebne emocije. Nakon gola Pašalić nije skrivao emocije i rasplakao se na terenu, pogledao prema nebu i jasno pokazao koliko mu je taj trenutak značio.

Suigrači su odmah dotrčali do Hrvata, ne samo kako bi proslavili pogodak koji je potvrdio pobjedu, već i kako bi mu pružili podršku u teškom životnom razdoblju. Video pogledajte OVDJE

S ta tri boda Atalanta se nije pomakla na ljestvici, ostala je na sedmom mjestu, dok je Torino i dalje na 12. poziciji.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu za Torino, dok je Mario Pašalić zaigrao za Atalantu od 79. minute i zabio drugi gol ove sezone. 
