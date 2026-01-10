Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKA LIGA

Lokomotiva danas kreće na europski put, Ivandija: Bilo bi sjajno uzeti bodove

storyeditor/2026-01-09/PXL_161125_141971595.jpg
Slavko Midžor/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
10.01.2026.
u 10:42

Rukometašice Lokomotive danas u njemačkom Oldenburgu (16 sati), protiv istoimenog sastava, igraju utakmicu prvog kola skupine Europske lige

Rukometašice Lokomotive danas u njemačkom Oldenburgu (16 sati), protiv istoimenog sastava, igraju utakmicu prvog kola skupine Europske lige.

- Ne znam što očekivati, nismo dugo vremena imali priliku igrati protiv tako jakog i kvalitetnog sastava. Kompletni jesmo, nedostaje nam tek Vurnek koje neće biti do kraja sezone. Bilo bi sjajno kada bi u europsku sezonu otvorili dobrim rezultatom – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Oldenburg je trenutačno pri vrhu tablice njemačke lige, imaju prilično dobar roster. Između ostalog za Oldenburg igra prvo desno krilo njemačke reprezentacije koja je nedavno osvojila srebro na svjetskom prvenstvu, Jenny Behrend. Tu je i rezervni pivot reprezentacije, Marie Steffen. Od strankinja u klubu su Švicarke Bachtiger i Wolff, Nizozemka Korsten, Poljakinja Grancika.

- Oldenburg je u kvalifikacijama izbacio našu Dalmatinku. Obje utakmice igrale su se u njemačkoj i u obje utakmice Oldenburg je pobijedio s velikom razlikom što znači da moramo biti jako oprezni – dodao je Ivandija.

Od međunarodnih uspjeha Oldenburg je 2008. godine osvojio Challenger kup. U dvije utakmice bio je bolji od francuskog Mérignaca.

- Utakmica u Oldenburgu je početak niza u siječnju kada ćemo igrati uklupno pet susreta. Za kraj mjeseca čeka nas hrvatski derbi u Koprivnici - zaključio je Ivandija.

Ključne riječi
Silvio Ivandija RK Lokomotiva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!