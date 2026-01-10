Lokomotiva danas kreće na europski put, Ivandija: Bilo bi sjajno uzeti bodove

Rukometašice Lokomotive danas u njemačkom Oldenburgu (16 sati), protiv istoimenog sastava, igraju utakmicu prvog kola skupine Europske lige.

- Ne znam što očekivati, nismo dugo vremena imali priliku igrati protiv tako jakog i kvalitetnog sastava. Kompletni jesmo, nedostaje nam tek Vurnek koje neće biti do kraja sezone. Bilo bi sjajno kada bi u europsku sezonu otvorili dobrim rezultatom – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Oldenburg je trenutačno pri vrhu tablice njemačke lige, imaju prilično dobar roster. Između ostalog za Oldenburg igra prvo desno krilo njemačke reprezentacije koja je nedavno osvojila srebro na svjetskom prvenstvu, Jenny Behrend. Tu je i rezervni pivot reprezentacije, Marie Steffen. Od strankinja u klubu su Švicarke Bachtiger i Wolff, Nizozemka Korsten, Poljakinja Grancika.

- Oldenburg je u kvalifikacijama izbacio našu Dalmatinku. Obje utakmice igrale su se u njemačkoj i u obje utakmice Oldenburg je pobijedio s velikom razlikom što znači da moramo biti jako oprezni – dodao je Ivandija.

Od međunarodnih uspjeha Oldenburg je 2008. godine osvojio Challenger kup. U dvije utakmice bio je bolji od francuskog Mérignaca.

- Utakmica u Oldenburgu je početak niza u siječnju kada ćemo igrati uklupno pet susreta. Za kraj mjeseca čeka nas hrvatski derbi u Koprivnici - zaključio je Ivandija.