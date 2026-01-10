Naši Portali
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

FOTO Miro Bulj dobio prezgodnu snahu, zasjala u vjenčanici, evo kako izgleda velika sinjska fešta

Foto: Čitatelj Večernjeg lista
1/24
Autor
Zvonimir Milaković
10.01.2026.
u 16:50

Danas, 10. siječnja u 16:30 sati održano je vjenčanje u Sinju Nediljka Bulja i njegove odabranice Pije Cvitković. U našoj galeriji pogledajte ekskluzivne fotografije

Obitelj sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika, 53-godišnjeg Mire Bulja, danas, 10. siječnja, ima poseban razlog za slavlje. Naime, njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno, vjenčao se s Pijom Cvitković, mladom i ambicioznom političarkom. Vjerni čitatelj Večernjeg lista podijelio je s nama fotografije s vjenčanja, na kojima mladenka i mladoženja poziraju ispred crkve u Sinju. U našoj galeriji pogledajte ekskluzivne fotografije s vjenčanja.

Podsjetimo, u svibnju prošle godine mediji su izvještavali da je Pija, Nediljkova odabranica, studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zanimljivo je da je Pija više od godinu dana živjela u Velikoj Britaniji, a osim političkog angažmana, njezina strast prema kulturi i glazbi također je vrlo izražena. Mediji su također pisali da je ona članica splitskog ansambla "Harmonija disonance", koji njeguje hrvatsku tradicionalnu glazbu i kulturnu baštinu. Od 2022. godine, Pija je aktivna članica političke platforme MOST, koju smatra jedinom političkom opcijom u Hrvatskoj koja ima stvarnu hrabrost za promjene na nacionalnoj, lokalnoj i županijskoj razini. Osim toga, Pija je Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je kandidatkinja za dožupanicu, uz bok Mostovom kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću. Također je potpredsjednica Odbora za statut i poslovnik. Iako je odrasla u Splitu, njezina obitelj ima korijene u Sinjskoj i Imotskoj krajini, što joj omogućava da iz prve ruke poznaje život i izazove dalmatinskog zaleđa.

FOTO Oženio se sin Mire Bulja, evo prvih fotografija
1/22

U listopadu 2024. godine pisali smo o najavi kandidature Mire Bulja za predsjednika te o njegovoj obitelji. Miro Bulj je saborski zastupnik Mosta i dolazi iz mjesta Suhač pokraj Sinja. Rođen je 1972. godine i ima dvije sestre, koje obje rade u prosvjeti. Potječe iz radničke obitelji, gdje je njegov otac radio u Dalmatinki, a majka se brinula o domaćinstvu i obiteljskom gospodarstvu. Obitelj je imala nekoliko krava, pa je Miro kao dječak raznosio mlijeko po Sinju. "Prije škole bih odnio mlijeko, a nakon škole bih pokupio te bocune i odnio ih kući", ispričao je Miro, prenosi službena stranica Mosta. Privređivanje na obiteljskom gospodarstvu ostalo je duboko ukorijenjeno u njegovoj obitelji, koja i dalje uživa u poljoprivredi. Imaju vrt, voćnjak, te uzgajaju ljekovito bilje. Na Instagramu je u travnju 2020. godine Miro objavio zanimljivu sliku sa sinom Nenom, čime je pokazao koliko je povezan s obitelji. "Kaže mi sin Neno da će mi šišanje naplatiti po kvadratu. Jučer sam ja sinove ošišao. Ajme, slijedi osveta", napisao je uz fotografiju na kojoj ga sin šiša u dvorištu kuće. Komentari ispod objave bili su puni šale, a neki od njih bili su: "Ako je po kvadratu, nadrapao si", "Preživjet će glava, jaka je", "Hoće reći da imaš kockastu glavu?", "Dobro će mali zaraditi po kvadratu, ima tu kvadrature."

Miro sa svojom samozatajnom suprugom Jelenom, o kojoj se u medijima ne zna puno, često obrađuje zemlju i brine o vrtu. Osim toga, gradonačelnik Sinja ima kokoši, proizvodi jaja, uzgaja jabuke, šipak, kupus i kapulicu. Na društvenim mrežama, Miro je nekoliko puta podijelio sretne trenutke iz svog života, poput trenutaka provedenih u vrtu. "Moj vrt, moj mir", napisao je jednom prilikom na Facebooku. Također se pohvalio kako je, dok je skupljao jaja iz svog kokošinjca, spontano zapjevao pjesmu "Nadalina" koju su izvodili naši legendarni Oliver i Boris.
