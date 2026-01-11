Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
nova opcija

Gotovo je s dijeljenjem broja? WhatsApp uvodi revoluciju u dopisivanju

Illustration shows Whatsapp app
DADO RUVIC/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
11.01.2026.
u 07:20

U pozadini sustava, WhatsApp će koristiti skrivene interne identifikatore umjesto telefonskih brojeva, čime se dodatno štite osobni podaci korisnika.

WhatsApp radi na novoj značajci koja bi korisnicima trebala omogućiti sigurniju i privatniju komunikaciju, osobito pri dopisivanju s nepoznatim osobama. Cilj je smanjiti potrebu za dijeljenjem telefonskog broja, a rješenje se krije u korisničkim imenima.

Prema dostupnim informacijama, WhatsApp razvija sustav dopisivanja temeljen na korisničkim imenima, što znači da će korisnici moći pronaći druge osobe i započeti razgovor bez spremanja njihovog broja u imenik. Umjesto telefonskog broja, bit će dovoljno upisati korisničko ime. U razgovorima koji se pokrenu na ovaj način, niti jedna strana neće vidjeti telefonski broj druge osobe. Korisničko ime bit će prikazano kao naziv chata, a jasno će se vidjeti i u informacijama o razgovoru, ispod profilne fotografije, kako bi korisnici uvijek znali s kim komuniciraju.

Ako korisnik naknadno odluči spremiti kontakt, telefonski broj će se prikazivati u detaljima kontakta kao i do sada. Unatoč ovoj novosti, WhatsApp naglašava da se razina sigurnosti neće mijenjati – sve poruke, pozivi, glasovne poruke i dijeljeni sadržaji i dalje će biti zaštićeni end-to-end enkripcijom. U pozadini sustava, WhatsApp će koristiti skrivene interne identifikatore umjesto telefonskih brojeva, čime se dodatno štite osobni podaci korisnika.

Značajka je još u fazi razvoja i trenutačno nije dostupna široj javnosti. Otkrivena je u beta verziji WhatsAppa za Android (verzija 2.26.1.32), koja je dostupna putem Google Play Beta programa. Korisnička imena trebala bi biti uvedena kao opcionalna mogućnost u nekoj od budućih nadogradnji aplikacije.

Ključne riječi
tehnologija whatsapp

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!