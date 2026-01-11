Gotovo je s dijeljenjem broja? WhatsApp uvodi revoluciju u dopisivanju

WhatsApp radi na novoj značajci koja bi korisnicima trebala omogućiti sigurniju i privatniju komunikaciju, osobito pri dopisivanju s nepoznatim osobama. Cilj je smanjiti potrebu za dijeljenjem telefonskog broja, a rješenje se krije u korisničkim imenima.

Prema dostupnim informacijama, WhatsApp razvija sustav dopisivanja temeljen na korisničkim imenima, što znači da će korisnici moći pronaći druge osobe i započeti razgovor bez spremanja njihovog broja u imenik. Umjesto telefonskog broja, bit će dovoljno upisati korisničko ime. U razgovorima koji se pokrenu na ovaj način, niti jedna strana neće vidjeti telefonski broj druge osobe. Korisničko ime bit će prikazano kao naziv chata, a jasno će se vidjeti i u informacijama o razgovoru, ispod profilne fotografije, kako bi korisnici uvijek znali s kim komuniciraju.

Ako korisnik naknadno odluči spremiti kontakt, telefonski broj će se prikazivati u detaljima kontakta kao i do sada. Unatoč ovoj novosti, WhatsApp naglašava da se razina sigurnosti neće mijenjati – sve poruke, pozivi, glasovne poruke i dijeljeni sadržaji i dalje će biti zaštićeni end-to-end enkripcijom. U pozadini sustava, WhatsApp će koristiti skrivene interne identifikatore umjesto telefonskih brojeva, čime se dodatno štite osobni podaci korisnika.

Značajka je još u fazi razvoja i trenutačno nije dostupna široj javnosti. Otkrivena je u beta verziji WhatsAppa za Android (verzija 2.26.1.32), koja je dostupna putem Google Play Beta programa. Korisnička imena trebala bi biti uvedena kao opcionalna mogućnost u nekoj od budućih nadogradnji aplikacije.