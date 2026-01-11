U trenutku kada je imao ponude velikana, omiljeni Hrvat slomio mu je nogu. Evo s čime se danas bavi

Marijan Buljat posebna je priča u domaćim nogometnim okvirima. U trenutku kada je, svojedobno, imao ponude Rome, Atletica, PSG-a, status reprezentativca, Eduardo da Silva slomio mu je nogu. Da stvar bude gora, sličnu ozljedu doživio je samo koju godinu kasnije kao igrač Hajduka. Bio je to trenutak koji je zaustavio jednu iznimno obećavajuću karijeru. Danas je Buljat i dalje posvećen nogometu, radi kao menadžer, a baza mu je njegov The Bar u Zadru, već petnaestak godina! Ne voli se previše pojavljivati u medijima, no nije odbio poziv da bude član žirija u tradicionalnom Večernjakovu izboru za nogometaša godine.