BULJAT ZA VL

U trenutku kada je imao ponude velikana, omiljeni Hrvat slomio mu je nogu. Evo s čime se danas bavi

Autor
Željko Janković
11.01.2026.
u 08:00

- Za mene je lani najbolji bio Luka Modrić. Nevjerojatno mi je kako u tim godinama igra na tako vrhunskoj razini. Koliko znači kao vođa i ovog novog Milana i kako svojom osobnošću upravlja svim tim zvijezdama zadnjih godina. Da ne govorim o tome koliki je njegov značaj za hrvatsku reprezentaciju. Prošao sam dosta s njim, ta njegova karizma nekada i više vrijedi nego same igračke kvalitete - počeo je Buljat.

Marijan Buljat posebna je priča u domaćim nogometnim okvirima. U trenutku kada je, svojedobno, imao ponude Rome, Atletica, PSG-a, status reprezentativca, Eduardo da Silva slomio mu je nogu. Da stvar bude gora, sličnu ozljedu doživio je samo koju godinu kasnije kao igrač Hajduka. Bio je to trenutak koji je zaustavio jednu iznimno obećavajuću karijeru. Danas je Buljat i dalje posvećen nogometu, radi kao menadžer, a baza mu je njegov The Bar u Zadru, već petnaestak godina! Ne voli se previše pojavljivati u medijima, no nije odbio poziv da bude član žirija u tradicionalnom Večernjakovu izboru za nogometaša godine.

Ključne riječi
Luka Modrić Nogometaš godine Marijan Buljat

