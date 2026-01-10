Kakav šok u Beogradu: Srbija kiksala protiv potpunog autsajdera, VAR zaustavio epsku senzaciju

Nizozemska vaterpolska reprezentacija umalo je šokirala domaću reprezentaciju prvog dana Europskog prvenstva u Beogradu, izgubivši tek u raspucavanju s pet metara (16-18), nakon što je u osnovnom dijelu utakmice rezultat bio 13-13.

Nizozemci su nakon prve četvrtine vodili 5-4, a na poluvremenu je bilo 8-6 za gostujuću reprezentaciju. Nakon početnih 1-0 i 2-1, Srbija je ponovno do vodstva došla tek u zadnjoj četvrtini (11-10). Nizozemci su 42 sekunde prije kraja golom Benjamina Hesselsa izjednačili na 13-13, a onda se i obranili u situaciji s igračem manje.

Ipak, u raspucavanju peteraca svi srpski izvođači su bili precizni, a domaći vratar Milan Glušac je u četvrtoj seriji obranio šut Bilala Gbadamassija.

Bivši igrač riječkog Primorja Kas Te Riele je bio najbolji strijelac Nizozemske s pet golova, a četiri pogotka je postigao Lars Ten Broek. Dušan Mandić je sa šest pogodaka predvodio Srbiju, a Strahinja Rašović je dodao dva gola. Preokret u drugom poluvremenu je donio vratar Milan Glušac koji je obranio pet od deset suparničkih šutova.

U poslijepodnevnom dijelu programa je u toj skupini Španjolska s uvjerljivih 28-3 svladala reprezentaciju Izraela. Španjolska nakon prvog kola vodi s tri boda, Srbija je druga s dva boda, a Nizozemska ima jedan bod. Izrael je na začelju bez bodova.