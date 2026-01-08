Njemačka nas nije pobijedila sedam godina, dobro pamte Kuzmanovića

Rukometaši Hrvatske danas će u zagrebačkoj Areni (20.30 sati) odigrati prvu od dvije pripremne utakmice protiv Njemačke uoči Europskog prvenstva koje 15. siječnja počinje u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Drugu pripremnu utakmicu ove dvije reprezentacije igrat će 11. siječnja u Hannoveru odakle se hrvatska reprezentacija neće vratiti doma, već će u ostati Njemačkoj na pripremama do odlaska u Malmö.

Njemačka nas je posljednji put pobijedila na jednom velikom natjecanju 2019. godine, na Svjetskom prvenstvu (21:22). Bila je to utakmica o kojoj je ovisio naš plasman u polufinalu. Bilo je nakon utakmice dosta repova, Lino Červar, tadašnji izbornik, uvjeren je da su suci grubo pogriješili na našu štetu u samoj završnici kada su Igoru Karačiću sudili nepostojeće korake i probijanje umjesto sedmerca.

Zadnje četiri utakmice protiv Njemačke slavila je Hrvatska. Na zadnja dva Europska prvenstva bilo smo bolji – 2020. smo ih u Beču pobijedili smo 25:24, a onda prije dvije godine na EP-u u Njemačkoj, na njihovom parketu s 30:24. Doduše, njima ta utakmica nije u tom trenutku bila važna, kao ni nama ali se igralo za prestiž. Iz te postave danas će protiv Njemačke istrčati Kuzmanović, Klarica, Maraš, Načinović, Glavaš, Šušnja, Jelinić, Cindrić, Mamić i Lučin. I danas se pamti kako je na toj utakmici Dominik Kuzmanović imao nestvarne 2 obrane, uz postotak obranjenih šuteva 47,83 posto.

Posljednja dva susreta protiv njih odigrali smo 2024. godine. Prvo smo ih pobijedili u Hannoveru, na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Pariz (33:30), uz osam pogodaka Ivana Martinovića, današnjeg kapetana. Taj kvalifikacijski turnir bila je prva akcija tada novog izbornika Dagura Sigurðssona. Na Olimpijskim igrama u Parizu opet smo ih uvjerljivo pobijedili u skupini (31:26), sada uz devet pogodaka Martinovića. No, dok je Njemačka kasnije osvojila srebro, mi smo prvi put na Igrama ispali u prvom krugu.

U njemačkoj reprezentaciji čak 17 igrača dolazi iz Bundeslige. U Hrvatskoj imamo šestoricu – Matej Mandić (Magdeburg), Veron Načinović (Kiel), Dominik Kuzmanović (Gummersbach), David Mandić (Melsungen), Marko Mamić (Leipzig) i Josip Šimić. Najviše njemačkih reprezentativaca dolazi iz Gummersbacha (četiri) i Kiela (tri).

– Jako dobro poznajem sve njihove igrače iz Bundeslige, posebice ove koji su sa mnom u Kielu. Bit će to pravi ispit naših mogućnosti jer Njemačka spada u uzak krug kandidata za osvajanje medalja na predstojećem Europskom prvenstvu. Njihova velika snaga su vratari, posebno moj suigrač Wolff koji može biti prevaga na svakoj utakmici. Radujem se punoj Areni, radujem se atmosferi koja je bila za vrijeme Svjetskog prvenstva. Bit će to jedan lijepi podsjetnik na siječanjsku bajku iz prošle godine – rekao je Veron Načinović koji u Kielu igra jako puno, posebno u obrani.