U Dinamu nisu pogodili sa svim igračima, posebno čudi priča za ime u koje se uložilo ozbiljan novac

Preuzimanjem kormila Dinama Zvonimir Boban odlučio je vrlo hrabro krenuti o totalnu rekonstrukciju momčadi. Nikad se u Maksimiru nije dogodio toliki egzodus igrača, kao ni uvoz novih. I zbog svih tih promjena nije čudno što je bilo oscilacija u igri, treba dosta vremena da se sve to posloži, da se novi trener i novi igrači nađu na zajedničkoj liniji. U tako velikim igračkim promjenama, pogotovu kad je o dolascima riječ, sigurno je nemoguće pogoditi sa svih 17, 18 igrača.

Čudi priča o Stojkoviću

Neke se nije dobro procijenilo, neki se nisu dobro prilagodili, ali kad se podvuče crta pod prvi dio sezone, bez obzira i na nekoliko negledljivih partija, u Maksimiru ne trebaju biti previše nezadovoljni. Ipak su prvi dio okončali na vrhu HNL, prošli su u kupu, skupili nešto bodova u Europskoj ligi s mogućnosti prolaska u nokaut-fazu.

No, plave sve to ne smije uspavati, baš zato što smo svjedočili i lošim partijama. Zbog toga, kako bi ostvarili svoje ciljeve, a primarni je naslov državnog prvaka, ne bi smjeli raditi greške. A jedna od njih je priča oko Luke Stojkovića. Taj 22-godišnji vezni igrač doveden je iz Lokomotive za ozbiljan novac, na prste jedne ruke mogu se nabrojiti oni koji u njemu nisu vidjeli buduću zvijezdu plavih, igrača koji će na terenu raditi razliku, a onda i jednog dana donijeti ozbiljan novac. Jer, ne treba zaboraviti da plavi svoj proračun, uz Uefine nagrade, pune prodajom igrača.

Zato jako čudi priča o mogućoj prodaji Stojkovića s njegove 22 godine u Emirate i to za tri do četiri milijuna eura. To nije razina Dinama, plavi su na europskom tržištu izgradili veliki ugled, igrači iz Maksimira odlaze za velik novac. Istina, Stojković dosad u Dinamu nije pokazao sve zbog čega je doveden i ono što se od njega očekivalo. Jedan razlog je što se ubrzo nakon dolaska u Dinamo, na zagrijavanju teško ozlijedio i nakon operacije prošao dugi oporavak. Drugi je što je Dinamo promijenio sustav igre, u njemu više nema mjesta za "desetku", poziciju koja je idealna za Stojkovića.

No, sigurni smo da ga se moglo puno bolje i više iskoristiti, a ne pristajati na "mršavu" ponudu iz Emirata. Ne tjera Dinamo Stojkovića, ali već prihvaćanje takve ponude nije dobar signal. No, očito je da Stojković ne želi u Emirate sa svoje 22 godine koliko god ta liga jačala u posljednje vrijeme. Možda ipak odluči otići ako vidi da za njega stvarno u Dinamu neće biti mjesta u skoroj budućnosti pa mu je bolje igrati bilo gdje nego ne igrati u Dinamu.

Nije Stojković jedini vezni igrač o kojem se priča u smislu mogućeg ili vjerojatnog odlaska. Baš u veznoj liniji Dinamo je imao najveću konkurenciju, no na kraju su se iznjedrili kao standardni Mišić, Zajc i Bennacer. Na početku sezone "unutra" su bili Villar i Ljubičić, ali, pogotovu Villar, nisu opravdali uloženo, Španjolac je bio jako skup, ali nije donio dovoljno. Više je dao Ljubičić svojom trkom, ali je ipak ispod onoga što daje trenutačni udarni trojac.

Skupi Villar nije se iskazao

Bilo je govora da bi Villar mogao natrag u Španjolsku (Deportivo?), ali najviše se, uz Stojkovića, govori o odlascima Mudražije i Solde. Mudražija ni nije dobio nekakvu ozbiljnu priliku iako je bio dobar na ljetnim pripremama, a Soldo je zaigrao u završnici polusezone i on se ne vidi na izlaznim vratima plavih. I mogao bi biti potreban Dinamu ako se Bennacer ne oporavi ili ne odmori na vrijeme nakon Afričkog kupa nacija, a on je ovdje samo na posudbi od ljeta.

Uz spomenut, tu je i Vidović, igrač koji je stigao iz Bayerna i koji je kretao na lijevom krilu, ali je očito da on nije lijevo krilo i da ne može u istu rečenicu s Hoxhom koji je imao sjajnu jesen. Vidović je dobio broj deset na dresu i to bi mu najviše odgovaralo, ali kako smo rekli, plavi ne igraju s klasičnom "desetkom" i Vidović je ostao negdje zagubljen. Sigurno je da plavi sad moraju dobro odvagnuti s kojim kadrom veznih igrača će u nastavak sezone. U ovom trenutku se najbliži odlasku čini Mudražija, s pravom nije sretan i koliko god bio veliki navijač plavih i od navijača voljen, zacijelo će i on shvatiti da se ovdje neće naigrati, baš kao ni u prvom dijelu sezone.