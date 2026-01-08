Naši Portali
Rukomet

Kapetan Zagreba odlučio nakon 20 godina završiti karijeru, Grbavac otišao u Porto

Susret 10. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Eurofarm Pelistera
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
08.01.2026.
u 17:04

Rukometaši Zagreba počeli su s priprema za drugi dio sezone. Nenad Šoštarić, trener Zagreba, okupio je igrače u Kutiji šibica

Rukometaši Zagreba počeli su s priprema za drugi dio sezone. Nenad Šoštarić, trener Zagreba, okupio je igrače u Kutiji šibica.

 - Odmarali smo od 17. prosinca i sada je vrijeme da se vratimo rukometu. Prvih desetak dana odraditi ćemo u Zagrebu. Treba reći i to da smo u okrnjenom sastavu, budući da nam se neki igrači nalaze sa svojim reprezentacijama.

Nakon toga, u drugom dijelu ovih zimskih priprema, odlazimo u sportski kompleks u Prelogu gdje ćemo boraviti od 19. do 25. siječnja.

Završni dio priprema, posljednjeg vikenda u siječnju, sudjelovati ćemo na jednom jakom pripremnom turniru u Labinu gdje će uz nas sudjelovati i prvak Slovenije Slovan, viceprvak Makedonije Vardar i još jedan domaći predstavnik Sesvete. Za kraj ćemo dogovoriti još nekoliko prijateljskih utakmica nakon čega slijedi drugi dio sezone - rekao je Nenad Šoštarić.

Zagrebaši će od 14. veljače do 14. ožujka odigrati devet utakmica, od čega su četiri europske. 
 - Već u tom periodu moramo biti u top formi kako bismo imali priliku ravnopravno se nadmetati s europskim suparnicima, ali i kako bismo bili u prilici obraniti domaće prvenstvo i kup što je naravno naš cilj.

U odnosu na prvi dio sezone pojačali smo se na poziciji lijevog beka gdje nam je stigao egipatski reprezentativac Abdelrahim Abdou. Vjerujem da nam donosi dodatnu kvalitetu i da će nam pomoći u svemu onome što mi tražimo.

S druge strane, na posudbu u Porto do kraja sezone je otišao vratar Ante Grbavac kojemu želimo svu sreću u tom novom izazovu. Na nama je da radimo jako i kvalitetno i da jednostavno sve podredimo tome da ostvarimo svoje ciljeve.

Da će biti lako, neće sigurno. Naši najveći suparnici iz Našica već godinama kvalitetno rade i ulažu u svoju ekipu i to se jasno potvrdilo i u njihovoj europskoj sezoni gdje su još jednom pokazali kvalitetu i prošli u drugi krug natjecanja.

Treba svakako pripaziti i na Sesvete koje su napravile iskorak ove sezone i odigrale jednu vrlo dobru europsku epizodu. Tu su još tri, po meni, vrlo zanimljive ekipe Trogir, Gorica i Dugo Selo koje su se s razlogom plasirale u Ligu za prvaka.

Svojim igračima mogu poželjeti samo puno zdravlja, da ne bude ozljeda ni bolesti. Za sve drugo morati ćemo se pobrinuti sami. Uz dužno poštovanje svim ekipama, nikada i nikome ne priznajem da je bolji od nas. Rukometni klub Zagreb institucija je hrvatskog rukometa, ali to ćemo morati pokazati na terenu - zaključio je Nenad Šoštarić.

A svoju posljednju sezonu igra i kapetan Jakov Gojun, koji će nakon više od 20 godina bavljenja profesionalnim rukometom na seniorskom nivou koncem ovog proljeća otići u zasluženu igračku mirovinu.

 - Nadam se i vjerujem da ćemo svi skupa odraditi kvalitetne i dobre pripreme i da ćemo ostati zdravi što je najvažnije. Čekaju nas u veljači i ožujku još četiri utakmice Lige prvaka i ja mislim da će se i nas tu nešto pitati, odnosno da možemo uzeti još bodova.

Protiv Pariza i Wisle smo i u gostima pokazali da možemo, a sada oni nama dolaze u Arenu. Gostovanja u Barceloni i kod GOG-a biti će izazovna, ali veselimo se prilici da pokažemo što znamo.

Smatram da smo u Egipćaninu Abdouu dobili kvalitetno pojačanje i vjerujem da smo sada bolja i kvalitetnija ekipa. Što se hrvatskog prvenstva i kupa tiče naša je želja i naš cilj uzeti duplu krunu. Ovo je moja zadnja sezona i volio bih da završi u jednom lijepom i pozitivnom duhu i da se krajem svibnja opet svi zajedno veselimo - zaključio je Gojun. 
Prelog Nenad Šoštarić kutija šibica Zagreb Jakov Gojun rukomet

