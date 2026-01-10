Livaković napustio Zagreb i vratio se u Španjolsku, pogledajte što se onda dogodilo

Nogometaši Girone ove su subote osvojili tri domaća boda u 19. kolu španjolske La Lige, s 1-0 su bili bolji od Osasune. Gol za tri boda Girona je postigla u 44. minuti, a strijelac je bio Ukrajinac Vladislav Vanat. U nastavku dvoboja Osasuna je napadala, stvarala šanse i prijetila, ali Girona je ipak došla do pete ligaške pobjede ove sezone. Hrvatski vratar Dominik Livaković bio je tijekom susreta na domaćoj klupi za pričuve, dok je za goste cijelu utakmicu odigrao napadač Ante Budimir. Girona je skočila sve do 12. mjesta na ljestvici, dok je Osasuna dvije stepenice slabije plasirana.

Nogometaši Villarreala zadržali su iznimno dobar ritam u španjolskoj La Ligi te su na domaćem terenu svladali Alaves s 3-1 u ogledu 19. kola.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu, s tim da je Villarreal poveo 3-0 i tako prilično lako osigurao nova tri boda. U 49. minuti domaćina je u vodstvo doveo Moleiro, dok je samo šest minuta kasnije bilo 2-0 nakon gola Morena.

Gruzijac Mikautadze je u 75. minuti bio strijelac za 3-0, dok je na samom kraju Alaves uspio ublažiti poraz i Martinez je bio jedini gostujući strijelac. Villarreal je i dalje na trećem mjestu ljestvice. Ima četiri boda manje od Reala, ali i utakmicu manje.

U prvom subotnjem ogledu 19. kola nogometaši Ovieda i seviljskog Betisa su remizirali 1-1. Oviedo je propustio pobijediti tek treći put ove sezone u prvenstvu jer je vodio sve do završnice dvoboja. Oviedo je poveo golom Chiare u 64. minuti kada je precizno potegnuo s više od 20 metara i pogodio za domaće vodstvo. Oviedo je tri boda ipak ispustio iz džepa nakon što je Lo Celso u 83. minuti glavom bio precizan za konačnih 1-1.

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo za Oviedo je zaigrao od 76. minute. Betis je ostao na šestom mjestu ljestvice, dok je Oviedo i dalje posljednji s istim brojem bodova kao i pretposljednji Levante. Nedjeljni parovi su Rayo Vallecano - Mallorca i Levante - Espanyol, dok kolo završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Sevilla - Celta.