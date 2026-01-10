Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDINICA VATRENIH

Livaković napustio Zagreb i vratio se u Španjolsku, pogledajte što se onda dogodilo

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 21:21

Livi još uvijek nije riješio svoj klupski status iako se piše da je vrlo blizu Dinama

Nogometaši Girone ove su subote osvojili tri domaća boda u 19. kolu španjolske La Lige, s 1-0 su bili bolji od Osasune. Gol za tri boda Girona je postigla u 44. minuti, a strijelac je bio Ukrajinac Vladislav Vanat. U nastavku dvoboja Osasuna je napadala, stvarala šanse i prijetila, ali Girona je ipak došla do pete ligaške pobjede ove sezone. Hrvatski vratar Dominik Livaković bio je tijekom susreta na domaćoj klupi za pričuve, dok je za goste cijelu utakmicu odigrao napadač Ante Budimir. Girona je skočila sve do 12. mjesta na ljestvici, dok je Osasuna dvije stepenice slabije plasirana.

Nogometaši Villarreala zadržali su iznimno dobar ritam u španjolskoj La Ligi te su na domaćem terenu svladali Alaves s 3-1 u ogledu 19. kola.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu, s tim da je Villarreal poveo 3-0 i tako prilično lako osigurao nova tri boda. U 49. minuti domaćina je u vodstvo doveo Moleiro, dok je samo šest minuta kasnije bilo 2-0 nakon gola Morena.

Gruzijac Mikautadze je u 75. minuti bio strijelac za 3-0, dok je na samom kraju Alaves uspio ublažiti poraz i Martinez je bio jedini gostujući strijelac. Villarreal je i dalje na trećem mjestu ljestvice. Ima četiri boda manje od Reala, ali i utakmicu manje.

U prvom subotnjem ogledu 19. kola nogometaši Ovieda i seviljskog Betisa su remizirali 1-1. Oviedo je propustio pobijediti tek treći put ove sezone u prvenstvu jer je vodio sve do završnice dvoboja. Oviedo je poveo golom Chiare u 64. minuti kada je precizno potegnuo s više od 20 metara i pogodio za domaće vodstvo. Oviedo je tri boda ipak ispustio iz džepa nakon što je Lo Celso u 83. minuti glavom bio precizan za konačnih 1-1.

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo za Oviedo je zaigrao od 76. minute. Betis je ostao na šestom mjestu ljestvice, dok je Oviedo i dalje posljednji s istim brojem bodova kao i pretposljednji Levante. Nedjeljni parovi su Rayo Vallecano - Mallorca i Levante - Espanyol, dok kolo završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Sevilla - Celta.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Ante Budimir Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!