ODLUKA OBITELJI

Veliki talent odlučio je otići iz Dinama! Doznali smo kako su reagirali iz Maksimira

Senj: NK Nehaj proslavio 105. rođendan prijateljskom utakmicom protiv Dinama
Hrvoje Kostelac
Autor
Tomislav Dasović
10.01.2026.
u 18:35

Dinamo ima svoj plan oko Belinhovog razvoja, a taj plan mladiću i njegovoj obitelj nije prihvatljiv. Oni ne žele da Belinho više igra za kadete, pa će novu afirmaciju najvjerojatnije potražiti u Kustošiji

Daroviti Brazilac s hrvatskom putovnicom, Rafael Gomes Cirino, mladić koji će 13. siječnja navršiti 17 godina, odlučio je – u dogovoru s obitelji – napustiti Dinamo ove zime. Posrijedi je, podsjetimo, veliki talent kojega je menadžer Andy Bara prije koju godinu doveo iz Brazila, nakon što je mladićev otac posao dobio posao u Hrvatskoj.
 
Belinho je za Dinamove pionire počeo igrati od proljeća 2023. godine, a u ovoj sezoni nastupao je više za kadete, manje za juniore – što je navodno potaknulo mladićevu obitelj da počne razmišljati o odlasku. Oni, kako saznajemo od osobe bliske obitelji, nemaju namjeru sipati gorčinu prema Dinamu i njegovu odnosu prema Belinhu, pa tako i žele da rastanak bude korektan, gospodski, da se ne ruše mostovi između Belinha i kluba – sve kako bi se možda jednoga dana vratio u Maksimir. Dinamo u ovoj priči ima svoj plan oko Belinhovog razvoja, a taj plan mladiću i njegovoj obitelj nije prihvatljiv i rastanak se čini logičnim.

 
Naime, Belinho je u ovoj sezoni skupio 14 nastupa za Dinamo: osam za kadete, šest za juniore, postigao je pet pogodaka – tri za kadete, dva za juniore (protiv Šibenika kada je bilo 7:0 i protiv Kustošije 6:0). Međutim, upravo spomenuta utakmica protiv Šibenika, odigrana 4. listopada 2025. godine, bila je posljednja u kojoj je Belinho nastupio za juniorsku momčad Dinama. Sve do kraja polusezone igrao je za kadete. To je čini se ono što je mladiću i njegovoj obitelji zasmetalo, odnosno oni žele da Belinho promijeni sredinu, te u nekom drugom klubu počne igrati za juniore – smatrajući kako je tome dorastao.
 
Gdje će Belinho nastaviti karijeru? Spominjalo se najprije kako bi se Belinhovi vratiti u Brazil, no ta je mogućnost otklonjena pa će Brazilac najvjerojatnije karijeru nastaviti u Kustošiji. Tamo bi 17-godišnjak dobio priliku igrati za juniore, koji su osmoplasirani u 1. NL, te bi eventualnim novim zamahom u karijeri mogao privući pozornost većih klubova. Dinamo, saznajemo, neće postavljati nikakve zapreke Belinhu u potrazi za novom afirmacijom. Na kraju, i Dinamu je u interesu da igrač negdje proigra, da mu talent eksplodira i da ga možda jednoga dana i vrati u svoje okrilje.
Ključne riječi
HNL Belinho Dinamo

